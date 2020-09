Artistas guatemaltecos plasman su arte en vasos coleccionables

Con el objetivo de celebrar el mes patrio e inspirar a los guatemaltecos con un mensaje positivo, Industrias Licoreras de Guatemala anunció una nueva iniciativa. Junto a artistas guatemaltecos, la empresa desea llevar una voz de ánimo y decir: “Guatemala: Remontemos el vuelo”.

Para esta iniciativa convirtieron botellas de Botran en vasos, los cuales tienen un quetzal levantando su vuelo como una expresión del espíritu colorido y entusiasta. Cada uno de los artistas plasmó su propia interpretación en esta colección que ya está disponible a nivel nacional.

Guatemala: Remontemos el vuelo, por Botran

“Septiembre es el mes de Guatemala y a pesar de que es un nuevo normal, tenemos que levantarnos como el país vibrante, colorido y entusiasta que somos. Todos somos embajadores de ese espíritu guatemalteco”, explicó Iván Valdez, gerente global de mercadeo de ILG.

Bajo esa premisa e inspirados en el Himno Nacional nació esta iniciativa que contó con el apoyo de tres reconocidos artistas: Rocío Fortuny, Luisfer Izquierdo y César Pineda Moncrieff. Ellos plasmaron su arte en esta colección de 3 vasos, que además tienen su firma.

Cada uno de estos vasos coleccionables se pueden adquirir en Casa del Ron en zona 10, Casa del Ron en La Antigua Guatemala y Casa Botran Xela. También en los principales supermercados, tiendas de conveniencia, licorerías, restaurantes y abarroterías de todo el país. Los vasos están disponibles en la compra de una botella de Botran Oro de 750ml o Botran 12 de 750ml, hasta agotar existencias.

Los artistas

Rocío Fortuny es hija de César Fortuny, artista reconocido por su pintura. Desde niña, Rocío creció rodeada de arte y cultura y heredó la pasión por los colores y pinceles. En sus obras predomina el estilo abstracto, inspirándose en las miradas y expresiones del ser humano.

“Llevo pintando casi toda mi vida y cuando Botran me invitó a participar en esta iniciativa no lo pensé dos veces. Es una marca reconocida en Guatemala y me identifiqué con la iniciativa. El quetzal es un ave libre e increíble y yo quería transmitirlo en movimiento y en libertad. Investigué mucho y trabajé en varios bocetos hasta que elegí la idea final. Ver mi arte plasmado en estos vasos significa mucho para mi y estoy segura que cuando las personas lo vean se van a llevar un mensaje positivo que los motivará seguir adelante y no dejarse vencer”, explicó Fortuny.

Luisfer Izquierdo es ilustrador y muralista apasionado por Guatemala. Durante su carrera experimentó con distintas técnicas visuales hasta obtener una línea gráfica definida como pop guatemalteco, del cual es precursor.

“Botran es una marca muy importante en Guatemala y me sentí muy contento y honrado de participar en esta iniciativa. Para mi el quetzal inspira libertad y patriotismo. Investigué y me inspiré en unas fotografías que le tomé a un quetzal hace un tiempo. Quería que el quetzal hablara en el vaso y que estuviera volando, crear una historia del ave en su hábitat. Llené quizás cuatro o cinco hojas de bocetos y saber que estos vasos van a llegar a muchas personas me parece algo muy bonito”, indicó Izquierdo.

César Pineda Moncrieff es un artista visual autodidacta con estudios de diseño gráfico. Es apasionado por la experimentación y la búsqueda de sus propios materiales para la elaboración de piezas gráficas que van desde pátinas de ceras, pastas y pigmentos hasta ensamblajes de objetos.