El Gran Bazar de Fetiche termina este domingo y te decimos cómo aprovecharlo

Debido a las restricciones por la situación actual, no logramos atender a todos nuestros clientes y amigos, por lo que nuestro Gran Bazar se prolonga por una semana, hasta el domingo 16 de agosto. Puedes visitarnos en tu Fetiche favorito, o hacer tu compra en soyfetiche.com. Envío GRATIS a toda Guatemala POR COMPRAS DE Q650 en adelante. Q25 de recargo por compras menores. #PerfumeriasFetiche #GranBazarPerfumeriasFetiche #VamosAlBazar