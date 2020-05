Promueven la cerveza artesanal por medio de catas y maridajes virtuales

View this post on Instagram

¡Ya disponible Calideishion, un estilo Extra Special Bitter! Súbete a disfrutar un estilo extraordinario por tiempo limitado, encuéntrala en Super24. . #QuédateEnCasa pídela por Glovo, Hugo y Pacifiko.com . #craftbeer #ilovecraftbeer #extraspecialbitter #cervezaelzapote #craftbeerlover #disfrutaencasa #craftbeerporn #guatemala🇬🇹 #cervezaartesanal #instabeers #craftbeerworld