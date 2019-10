VIDEO. Google presenta los Pixel 4 y 4 XL, sus nuevos teléfonos

Google presentó este martes sus nuevos teléfonos Pixel 4 y Pixel 4 XL, con los que la compañía espera aumentar su participación en el mercado de los smartphones.

gracias a una cámara mejorada y el reconocimiento de gestos para que los usuarios puedan hacer cosas con solo agitar sus manos.

Los modelos Pixel 4 hicieron su debut al tiempo que el gigante de Internet actualizó su línea de hardware , en un evento llamado "Made by Google 19", justo antes de la temporada de compras de fin de año.

La compañía dijo que el Pixel 4 tendrá un precio inicial de 799 dólares en Estados Unidos y estará disponible a partir del 24 de octubre.

Los nuevos dispositivos apuntan a fortalecer a Google en el campo de teléfonos inteligentes premium, dominado por Apple y Samsung.

El evento de Google en Nueva York incluyó la presentación de actualizaciones a las cámaras y altavoces inteligentes Nest.

Si bien los smartphones Pixel no ocupan gran parte del mercado general, que está dominado por Apple y Samsung, brindan la oportunidad de mostrar las capacidades del sistema operativo que los fabricantes de dispositivos ponen a disposición de forma gratuita.

Pixel 4 presenta capacidades de cámara reforzadas, combinando lentes optimizados con inteligencia artificial para aumentar el zoom óptico y mejorar las fotos tomadas después del anochecer, con una función dedicada a capturar imágenes del cielo nocturno.

La tecnología de detección de movimiento en la que Google ha estado trabajando durante algún tiempo está integrada en Pixel 4 y permitirá algunos controles básicos, como silenciar alarmas o saltar a la siguiente canción, levantando o agitando las manos.

Detallado a principios de este año, el nuevo reconocimiento de gestos Motion Sense del Pixel 4 se basa en pequeños chips de radar integrados en el bisel superior del Pixel.

Esto permite al Pixel 4 identificar y rastrear objetos cercanos, como la mano de una persona, para que puedas pasar canciones, posponer una alarma o silenciar una llamada simplemente haciéndole un gesto al teléfono.

With a great camera, the new Google Assistant built in, and Motion Sense, #pixel4 is designed to be helpful throughout your day. Bonus: it gets better with every update → https://t.co/G7OBj2MRla #madebygoogle pic.twitter.com/b2pRzczOza

— Google (@Google) October 15, 2019