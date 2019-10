Nueva línea de camas Olympia es capaz de repeler los zancudos mientras duermes

Tiendas Elektra Guatemala y Camas Olympia lanzaron su nueva línea de camas denominada Matiz. Esta es una serie de cuatro modelos de camas diseñadas para los consumidores más exigentes.

Además de contar con los mejores beneficios, esta línea está llena de color, vida, personalidad y sensaciones. Olympia por medio de su línea Matiz recuerda que los colores ayudan a forjar y estructurar las vidas, gustos y hábitos.

Ruslin Herrera

Modelos

Los modelos Turquesa, Ámbar, Coral y Topacio, están dirigidos a personas que gustan y merecen un descanso reparador.

Incluso, el modelo Topacio cuenta con Tecnología C Plus que no tiene hundimiento en las esquinas y tiene un tratamiento en la tela que repele los mosquitos.

Los cuatro modelos están disponibles en

King

Queen

Full









Detalles

Esta nueva línea está disponible en los 83 puntos de venta a nivel nacional los 365 días del año y por medio de su nueva plataforma de venta en línea elektra.com.gt.

Adicionalmente, Elektra pone a su disposición distintas formas de pago: contado, crédito de Banco Azteca y Visacuotas.

“Esta alianza comercial con Elektra nos permite ofrecer una línea en un segmento de mercado más amplio, dándole a los consumidores la oportunidad de elegir la mejor opción en sistemas de descanso”, indicó Claudia Mendoza, gerente de mercadeo regional para Grupo Diveco.

Olympia

Pertenece al Grupo Diveco con presencia en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Actualmente es la fábrica de camas más grande de Centroamérica.