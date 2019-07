Miles de guatemaltecos buscan rehabilitarse con las terapias de Fundabiem

Desde sus inicios hasta el presente, Fundabiem ha logrado mejorar el estilo de vida de miles de personas con discapacidad. En la actualidad, más de 13 mil personas son beneficiadas mensualmente gracias al aporte anual que realizan los guatemaltecos con sus donaciones a la Teletón.

Entre miles de casos e historias de éxito, conocimos a dos usuarios de Fundabiem y a sus respectivas familias, quienes nos comentaron cómo ha cambiado su vida desde que llegaron a la fundación.

Testimonios de éxito

René Rodolfo Ramírez, “papa René” como le dice su pequeño nieto que lo acompaña, tiene 62 años y padece del Síndrome de Guillain-Barré.

“Un día me encontraba recostado cuando de repente se me durmieron las manos, los dedos y las piernas”, comenta René, quien desde ese momento quedó postrado en cama.

En junio cumplió un año de padecer este síndrome, pero desde que llegó a Fundabiem ha notado un gran cambio. “En este lugar me han atendido muy bien. Mire, ya puedo mover mis brazos y dedos e incluso pararme y caminar. He sentido mucha mejoría”, agrega René. Él asiste dos veces por semana al centro de Fundabiem en San Cristóbal.

Su hija y su nieto son los encargados de llevarlo desde la aldea El Cerrito, municipio de Fraijanes. Ella comenta que se encuentra muy agradecida con todos en Fundabiem por el buen trato a su papá e incluso a ellos.

Edwin Bercián

Del otro lado de la sala se encontraba Kendra Moya Lopez, de 5 años. La pequeña empezó a usar los servicios de Fundabiem cuando tenía 1 año 4 meses.

“Mi hija si se podía sentar, pero no podía movilizarse. Empezó a recibir lenguaje, educación especial, terapia ocupacional y fisioterapia”, comenta Glenda Lopez, madre de Kendra.

Actualmente la menor ya logró gatear y caminar con la ayuda de un andador e incluso fue elegida niña embajadora de Fundabiem para la Teletón 2019. “Me siento muy contenta y me gusta hacer muchas terapias. Me gusta el deporte y educación especial. También me gusta que me tomen fotos”, comentó Kendra, quien nos recibió con una gran sonrisa.

Vinicio Moya, padre de Kendra, agregó que visitan Fundabiem dos veces por semana y que viven en la zona 8 de Mixco. Además, recalcó que con ayuda de los terapistas y también su constancia en casa al hacer sus repeticiones, ha ayudado a que su pequeña mejore.