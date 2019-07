Juan Carlos Eggenberger: “Si la gente no apoya, la Teletón no existe”

View this post on Instagram

Nuestro 🚌 nos ha brindado la oportunidad de acercarnos con más usuarios a Fundabiem. Creando rutas para beneficiar a quién lo necesite en Guatemala. Nos representa como el esfuerzo colectivo que hacemos por la rehabilitación. Esfuerzo que hacemos todos y que seguimos haciendo gracias a tu aporte. #JuntosTodoEsPosible 💖