Cinco ingredientes que necesitas para cuidar tu piel

Saber cuáles son las propiedades de los productos que compras para cuidar tu piel puede ser complicado. Por eso, aquí te ayudamos.

¿Has escuchado del ácido hialurónico, del retinol o la vitamina C? Pues estos son algunos ingredientes que necesitas para cuidar tu piel. Algunas marcas intentan vendernos sus productos solo por tener un envase atractivo, un bonito logo y afirmaciones vagas. Incluso, la variedad de productos para el rostro puede llegar a ser abrumador.

Pero lo más importante es que no hacen falta decenas de artículos para lucir una piel radiante, solo necesitas saber qué productos escoger. Basado en los siguientes ingredientes que te vamos a mostrar.

Para limpiar la cara de brotes: beta hidroxiácidos (BH)

Tu salvador es el ácido salicílico. Es un ingrediente para tratar el acné, es parte de la familia de exfoliantes químicos de los BH. Puedes encontrarlo en exfoliantes, serums y en tratamientos. Perry Romanowski, químico cosmético, indica que el ácido salicílico es “conocido por su habilidad para ayudar a eliminar las células muertas”.

La doctora Kavita Mariwalla, de la clínica dermatológica “Mariwalla” de Nueva York, comenta que también le gusta este ingrediente. Explica que para tratar los brotes usa el ácido salicílico, pues ablanda los puntos negros y despeja poros.

Para aclarar: vitamina C

Sí, también se puede aplicar en el rostro. La vitamina C es un “potente antioxidante que combate los efectos nocivos del daño de rayos UV”, afirma Mariwalla. Asimismo, mejora la eficacia del protector solar cuando se aplica debajo de él. Sin embargo, Romanowski comenta que la vitamina C previene el daño del cutis, pero también es un ingrediente inestable. Por eso, recomienda su derivado el “ácido ascórbico”. También puedes usar fórmulas que no contengan agua y empaques que eviten la entrada de luz y aire.

Para suavizar y reafirmar: retinol

Este no es producto nuevo, aunque parece serlo. El retinol es un derivado que incrementa la renovación celular de la piel. Mientras que la suaviza, destapa poros, aclara manchas de edad y refina la textura del rostro. O sea, hace de todo. Lo puedes usar para tratar el acné y hasta las arrugas. La doctora Mariwalla recomienda usarlo gradualmente en tu rutina de noche para acostumbrar a la piel.

Para hidratar: ácido hialurónico

La molécula de azúcar natural: el ácido hialurónico, es un humectante que absorbe y retiene la humedad dentro de la piel. De acuerdo con Mariwalla, la producción natural de ácido hialurónico de nuestra piel comienza a disminuir a partir de los 30. Lo que lo convierte en un potente ingrediente anti-edad. Solo asegúrate de no comprar el ácido hialurónico micronizado, sino el original. De otra forma, no atravesará la barrera de la piel.

Para proteger: vitamina E

Es conocida por estabilizar muchas fórmulas de skincare, en especial las de vitamina C. La vitamina E se encuentra naturalmente en la piel, pero se agota fácilmente por la exposición a rayos UV. Otra causa de su disminución son los factores ambientales. La vitamina E se deshace de los radicales libres, que son los que hacen que el rostro se vea cansada. Esta vitamina humecta, sana y también funciona como anti inflamatorio. En pocas palabras, la vitamina E protege la piel.

Toma en cuenta que algunos ingredientes pueden que no sean para ti. Por eso, esta es solo una guía para que investigues a fondo lo mejor para tu cutis y lo consultes con un especialista.