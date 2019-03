¿Youtuber mexicano culpable de la muerte de palomas en Guatemala? Esta es la verdad...

En las redes sociales se difundió una imagen del rostro de Luisito Comunica, acompañada del siguiente texto: “Se busca: Se cree que este hombre llamado Luis Arturo Villar, alias “El Colocho”, estudiante de derecho de la USAC, es el responsable de envenenar a las palomas del Parque Central y Catedral Metropolitana”.

Sin embargo, todo se trató de una broma por parte de una página de memes de Facebook. A pesar de que algunos usuarios se lo tomaron muy en serio, otros salieron en defensa del bloguero mexicano y aclararon la situación.

Facebook

“No quiero ser aguafiestas, pero no se crean todo lo que ven en internet. Él no es ningún delincuente, es un youtuber. La gente hace estas publicaciones falsas como broma, que por cierto me parece de muy mal gusto, porque ponen en riesgo la vida humana”, dice uno de los comentarios publicados.

En el posteo se puede ver a Luis Comunica alimentando a varias palomas. Asimismo, se adjuntó una fotografía de las palomas que aparentemente fueron envenenadas.

VIDEO. Denuncian que fueron envenenadas las palomas de la Catedral Los cuerpos de la aves fueron encontrados en la Plaza de la Constitución.

Las polémicas de Luisito Comunica

Está no es la primera vez que Luisito Comunica se ve envuelto en problemas por culpa de sus seguidores.

Hace unas semanas atrás se le acusó de ser un traficante de drogas, luego de que él mismo compartiera una fotografía de cómo lucía hace unos años.

Esto ha llegado demasiado lejos pic.twitter.com/IBZx8KGdNp — Luis El Chido (@LuisitoComunica) February 22, 2019

Pero todo se salió de control, ya que el meme llegó a manos de la policía, quienes iniciaron una investigación en su contra.

Por su parte, Luisito Comunica informó con mucho humor que la situación había llegado demasiado lejos. “De verdad me estaba investigando la policía. El caso llegó hasta un lugar de México llamado Torréon. Eso ya es cosas serie. Eso ya es un tanto preocupante. Me enteré por Facebook, porque lo publicaron en las noticias”, afirmó el youtuber.

“¡No compartas publicaciones sin verificar si son reales”, solicitaron recientemente las autoridades de México.

Luisito Comunica tiene más de 22 millones de suscriptores en YouTube, en donde sube videos compartiendo información de sus viajes por el mundo.