Voluntarios salen a las calles para recaudar fondos para construir 48 viviendas

Techo es una organización presente en Latinoamérica y el Caribe que busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas en asentamientos precarios. Esto lo logran por medio de un modelo de intervención enfocado en el desarrollo comunitario. La organización llegó a Guatemala hace 10 años, tiempo en el que han movilizado a más de 10 mil voluntarios para la construcción de más de 4,500 viviendas en diferentes comunidades del país.

Como cada año, organizan la Colecta Techo, en la que jóvenes, de 15 años en adelante, salen a las calles para recaudar fondos con el objetivo de cumplir con la misión. La meta de este año: Construir 48 viviendas en las cuatro regiones del país. El objetivo es reunir Q600 mil que se utilizarán para construir 12 viviendas en la capital, 12 en Cobán, 12 en Jutiapa y 12 en Quetzaltenango.

Publinew conversó con Gigi Chang, directora de prensa y contenido; y Pablo Alonzo, director regional de sede Guatemala, sobre la labor de Techo y las metas de esta colecta anual del 2019.

"En realidad la misión de Techo es dejar de existir y eso se cumplirá cuando ninguna persona viva en situaciones de pobreza. Cuando las familias no tengan que utilizar mantas vinílicas para refugiarse o dormir sobre la tierra", explica Chang.

En el país Techo cuenta con 4 oficinas en Ciudad de Guatemala, Xela, Cobán y Jutiapa. Actualmente realizan trabajos permanentes en 30 comunidades por medio de diferentes programas, el más conocido es la construcción de viviendas. Además, han implementado una nueva metodología de mesas de trabajo con grupos de voluntarios que se identifican con las comunidades y les dan seguimiento para trabajar en diferentes proyectos según las problemáticas y necesidades de cada lugar.

"El programa de vivienda es lo que más se conoce, pero hay un gran trabajo de acompañamiento detrás. No solo construimos una vivienda y nos vamos. Hacemos un seguimiento previo, durante y a mediano plazo con las comunidades", indica Alonzo.

Durante los días de la colecta, más de 4 mil voluntarios salen a las calles para motivar e invitar a las personas a sumarse a la labor. Estos jóvenes se manifiestan en contra de la situación actual del país de manera pacífica y alegre, con carteles, mantas y una excelente actitud. Es por eso que el lema de este año es "Vos también sos voz", con el objetivo de motivas a los guatemaltecos a denunciar.

“Techo no es solo un espacio de recaudación. También es una plataforma para que los voluntarios sean la voz de las comunidades y expongan las historias que han podido vivir de primera mano. Que levanten la voz por esas comunidades que no tienen acceso a agua, que no tienen servicios básicos o que viven en situaciones precarias”, agrega.

Todos pueden ser voluntarios

“Nuestras oficinas siempre están abiertas para todos los que quieran llegar y sumarse a Techo. Ya sea para la colecta, la construcción de las viviendas o con su talento”, comentan Chang y Alonzo.

Para más información puedes consultar las redes sociales de Techo Guatemala o el sitio web www.techo.org.gt. Las oficinas están ubicadas en 5a calle, 17-31, zona 15. En Colonia Del Maestro II, Vista Hermosa I.