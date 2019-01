Ricardo Greco: “Cuando una persona no se capacita, pasa a ser parte de la biblioteca”

Hace 26 años, Ricardo Greco Guiñazú fundó ADEN International School con el objetivo de contribuir al desarrollo de su ciudad natal, en Argentina. Actualmente, ADEN cuenta con 20 sedes en 17 países, en los que ofrecen más de 70 programas en las distintas disciplinas de management, focalizados en el desarrollo profesional de directivos y gerentes de empresas.

Publinews conversó con el empresario acerca del crecimiento y popularidad del e-learning a nivel internacional y su percepción de la educación superior en Guatemala y Latinoamérica.

Jorge Santos

Conversando con Ricardo Greco

Háblenos de la trayectoria de ADEN en Latinoamérica y su visión…

ADEN nació en Argentina en 1992, ya vamos a cumplir 27 años de vida. La expansión internacional arrancó en el año 2002, fecha en que llegamos también a Guatemala. Actualmente estamos presentes en 17 países y hemos cubierto todo el mapa de América Latina, excepto Brasil. Hemos llegado a Madrid y tenemos una universidad en Miami, Florida.

Esto lo hemos logrado con una estructura propia de sedes, con nuestra propia gente, nuestras propias aulas y ahora hemos emprendido un camino de globalización a partir de nuestra universidad en Estados Unidos y estamos designando representantes en todo el mundo. Ya hemos empezado por Asia, Medio Oriente, Europa del Este y África. La idea es brindar programas online en idioma inglés.

En eso estamos hoy por hoy, en el desafío de la globalización. Más allá de las ambiciones de llegar a todo el mundo, es una necesidad el ser jugador global, porque el e-learning requiere de una gran escala, una masa crítica para poder acceder a tecnologías de punta de clase mundial donde las inversiones son elevadas.

"Cualquier persona puede hacer un e-learning que en realidad sea una suma de PDF montados sobre una plataforma gratuita, pero esta no es la idea. En ADEN estamos empeñados en hacer un producto de alta calidad, un e-learning de alta gama"

¿Cuál cree que son las razones por las que el e-learning ha cobrado relevancia y popularidad a nivel internacional?

La popularidad y masividad del e-learning se origina en dos factores recientes. Primero, en el mejoramiento de la banda ancha y, segundo, en la proliferación de smartphones con gran capacidad de procesamiento. Esto permite descargar videos y aplicaciones multimediales que le brindan otra dinámica al e-learning.

Ha sido tan bien recibido por las personas porque brinda flexibilidad temporal y espacial. La gente estudia cuando quiere y donde quiere. Hoy por hoy, los ejecutivos se mueven mucho de un lado a otro y comprometerse a un horario de clases es difícil. Por otro lado, están los tranques propios de las grandes ciudades, donde llegar a un aula representa más de una hora de traslado y la gente prefiere utilizar más eficientemente su tiempo.

El e-learning es quinestésico y brinda múltiples posibilidades para aprender y tiene mucho de interacción, mucho de experencial también. Hoy en día hay tantas aplicaciones de simulación que ya no es lo aburrido que era en otras épocas.

"En el tema online hay que tener mucha voluntad, hay que ser metódico y disciplinado porque se estudia solo"

Por otro lado, para las instituciones educativas el e-learning tiene sus desafíos, ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que uno puede llegar a nichos y lanzar programas sin la preocupación de tener que llegar a un punto de equilibrio. Con este tipo de metodología uno alcanza el punto de equilibro sirviéndose de muchos países. En nuestras aulas hay personas presentes de 20 nacionalidades y es relativamente simple llegar al punto de equilibro cuando no hay fronteras.

El tema del costo también infiere, porque el e-learning es mucho más económico que el presencial, ya que no implica los costos de la presencialidad. Además, el e-learning permite llegar a zonas en las que la gente no tiene otras alternativas. En el interior no es lo mismo que en la capital, donde pululan las posibilidades de formarse con calidad. El e-learning ha venido a solucionar la vida de personas que de otro modo no lo podrían hacer.

¿Cómo garantiza ADEN un e-learning de alta calidad?

Dada la velocidad en la evolución de la tecnología, ofrecer e-learning de alta gama implica hacer inversiones anuales. Cuando ADEN empezó a incursionar en el tema del e-learning, nosotros presumíamos que íbamos a poder amortizar los programas en tres años, pero lo cierto es que el vértigo de la renovación tecnológica es tal que hace falta producir con una periodicidad anual todo el material.

Por otro lado, también se necesita la misma renovación de las materias. Si uno quiere estar con material actualizado que responda a las nuevas demandas y tendencias, la renovación es algo permanente. Además que el mismo público lo exige. Cuando uno enseña con casos de hace tres o cuatro años, reclaman que los quieren actualizados y ni hablar de los del siglo pasado. Así que nos hemos metido con mucha fuerza. La mayoría de ingresos de ADEN provienen del mundo presencial, pero el e-learning está creciendo a tal velocidad que seguramente en uno o dos años vamos a equilibrar los números entre ambos mundos.

¿Por qué los empresarios buscan especializarse en temas como liderazgo y habilidades directivas?

Existe una gran demanda y necesidad de parte de las empresas y los ejecutivos en tratar de mantener su empleabilidad y mantenerse vigentes en un mundo laboral muy cambiante e inestable, donde el año en que no te capacitaste pasaste a ser parte de la biblioteca o un dinosaurio.

"La capacitación es algo permanente. Antes se hacía muy esporádicamente, cuando uno se reciclaba una vez cada 10 años, pero hoy por hoy debe ser un ejercicio diario"

ADEN viene a cubrir ese lugar y el lugar que las universidades ahora no hemos visto que cubran. Las universidades producen muy buenos profesionales, pero de carácter técnico. No les enseñan a gerenciar o liderar organizaciones de ningún tipo. Por ejemplo, a un médico no le enseñaron a dirigir un hospital, a un ingeniero industrial no le enseñaron a dirigir una fábrica. No les enseñaron liderazgo, trabajo en equipo, negociación, gestión del cambio ni tantas materias ni hablidades blandas como presentar o vender proyectos. Este espacio lo cubren las escuelas de negocios.

¿Cuál es su percepción sobre la educación superior en Latinoamérica?

La educación a nivel universitario genera muy buenos técnicos que adolecen de habilidades blandas. Por otro lado, la educación es un sector de actividad muy resistente al cambio. A pesar que debería ser el impulsor de los cambios, es todo lo contrario y cuesta mucho que los profesores se adhieran a las técnicas de las nuevas metodologias de enseñanza. De hecho, hasta hace poco se estudiaba con los mismos parámetros de posrevolución industrial de hace 200 años y recién ahora, gracias al e-learning y a todas las herramientas y aplicaciones, el mundo está cambiando.

El profesor está empezando a abrazar estas nuevas técnicas de enseñanza y aprendizaje y también los profesores se están dando cuenta que la inversión en formación tiene que volver en resultados a las organización, porque esto de formar gente sabia no es negocio para las empresas.

Las empresas necesitan que cuando la persona vuelva de una capacitación traiga herramientas para incrementar los ingresos o reducir costos porque si no esto no es una inversión, es un gasto. Pareciera que ahora las instituciones de educación superior se están despabilando y están dándose cuenta que si no honran este mandato se van a quedar sin alumnos y sin clientes, porque es el mandato básico de cualquiera que invierte. Ya sea en educación o en cualquier otra cosa, si no hay un retorno, nadie lo vuelve a hacer. En eso estamos y creo que la propia presión de las empresas en este sentido está mejorando el sector educativo.

ADEN International Business School

ADEN está presente en las principales ciudades de América Latina, en Madrid y Miami. Ofrecen diferentes MBA, Masters y programas especializados y ejecutivos en modalidad presencial y online.

Su sede en Guatemala está ubicada en Europlaza World Business Center, torre 3, oficina 901 (5ta avenida 5-55 zona 14).