¿Quién será noticia en el 2019?

Varios ámbitos a nivel internacional serán el centro de atención este año que recién inicia.

La política, principalmente, y los líderes mundiales nuevamente estarán en la retina de los lectores. Pero también el mundo de la música y hasta las series de televisión resaltarán.

Kim Jong-un

La meta de tener una Península Coreana libre de armas nucleares seguirá siendo uno de los temas principales de la agenda. Es probable que el líder norcoreano se encuentre con Donald Trump en enero o febrero. “Nos estamos llevando muy bien”. “Tenemos una buena relación”, declaró el 45º POTUS a los medios de comunicación, confirmando que también invitará a Kim Jong-un a EEUU en algún momento.

Margaret Atwood

La autora canadiense programa publicar la secuela de ‘The Handmaid’s Tale’ en septiembre. “Sí, de hecho, para aquellos que preguntaron: estoy escribiendo una secuela de The #HandmaidsTale”, escribió Atwood 79 años en su cuenta de Twitter. “The Testaments” se situará 15 años después de los eventos descritos en The Handmaid’s Tale.

Halal Richard Branson

El empresario bangladesí-británico Kazi Shafiqur Rahman, quien se llama a sí mismo la versión Halal de Richard Branson, está listo para lanzar su propia aerolínea ‘compatible con la ley Sharia’. La idea de Firnas Airways llegó al empresario de 32 años mientras trabajaba limpiando baños en el aeropuerto de Londres. Tendrá un uniforme modesto para la tripulación, comida Halal y no habrá alcohol a bordo.

Theresa May

La Primera Ministra del Reino Unido y Líder del Partido Conservador continuarán siendo noticia en 2019, ya que Gran Bretaña abandonará la Unión Europea el 29 de marzo. Tan pronto como ocurra el Brexit, el llamado “período de transición” comenzará para establecer una nueva relación entre el Reino Unido y la UE.

Weezer

El duodécimo álbum de Weezer apodado “The Black Album” finalmente se lanzará el 1 de marzo. Enfrentó muchos retrasos, ya que inicialmente tenía la intención de convertirse en un seguimiento del disco del 2016 The White Album. Los músicos declararon que iba a ser urbano, con más sintetizadores y diez pasos más allá que el Pacific Daydream de 2017.

Kiernan Shipka

Un éxito en Netflix, ‘Chilling Adventures of Sabrina’ lanzará la segunda parte de la primera temporada el 5 de abril. Según el tráiler, se espera que Sabrina, (Kiernan Shipka) de 19 años, descubra su nuevo look, enfrente al hombre lobo, experimente romances, entre otras cosas.

Yuri Gagarin

El 9 de marzo de 2019 marcará 85 años desde el nacimiento del piloto y cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Se convirtió en el primer humano en viajar al espacio exterior cuando la nave espacial Vostok completó una órbita alrededor de la Tierra el 12 de abril de 1961. Su tiempo total en el espacio fue de 1 hora y 48 minutos.

Annegret Kramp-Karrenbauer

La política alemana de 56 años ganó la elección de líderes de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania en diciembre de 2018. La “Mini-Merkel” podría tener la ambición de convertirse en canciller, ya que Ángela Merkel anunció su retiro de la política, permaneciendo en su cargo actual hasta las elecciones federales de 2021.

Leonardo da Vinci

El 2 de mayo se cumplirán 500 años desde la muerte del polimático italiano del Renacimiento. Da Vinci es llamado el padre de la paleontología, la icnología y la arquitectura, y es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. También se le acreditan los inventos del paracaídas, el helicóptero y el tanque, entre otros.

Petro Poroshenko

Se espera que el presidente de Ucrania desde el 2014 también esté en las noticias debido a la escalada de tensiones con Rusia. En diciembre de 2018, Poroshenko, de 53 años, logró que el Parlamento del país, Verkhovna Rada, declarará la ley marcial, lo que podría poner en peligro las elecciones presidenciales programadas para marzo.