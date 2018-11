Competencia regional premia a instructores del Intecap por su excelencia

La competencia Instructor Excellence 2018, de Cisco Networking Academy, se llevó a cabo del 1 de agosto al 5 de octubre. El evento contó con la participación de 287 instructores de 17 países de la región. Entre ellos: Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, República Dominicana, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos y más.

Por segunda vez, el guatemalteco Julio de los Santos, instructor del Centro de Tic's del Intecap, se coronó como ganador del primer lugar. Previamente había obtenido este reconocimiento en el 2016, lo que hace evidente que el Intecap cuenta con instructores de calidad a nivel latinoamericano.

La categoría es una de las más complejas de la competencia en el área de redes. Además de los institutos técnicos, también participaron universidades de toda América. La competencia consiste de tres fases de exámenes de preguntas de selección múltple, ejercicios prácticos y la exposición de un tema.

"Obtuve por segunda ocasión el primer lugar en esta competencia. Aunado a ello, el Intecap me brinda la oportunidad de impartir mis conocimientos y habilidades en actividades que me apasiona desempeñar. Esto me motiva a seguir fortaleciendo mis conocimientos en el área para la formación técnica de país", indicó de los Santos.