Tuenti se une a la causa y estará entregando chips recargados de megas y minutos

En momentos como este, es cuando los aleros nos hacemos ganas. Estaremos entregando chips recargados de megas y minutos en los principales centros de acopio de Escuintla, para que nuestros amigos afectados y todos esos héroes sin capa que se están esforzando, puedan estar comunicados. ¡De esta salimos Guate!

A post shared by Tuenti (@tuentigt) on Jun 4, 2018 at 11:53am PDT