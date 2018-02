MWC: Nokia relanza el legendario teléfono de “Matrix”

Nokia acaparó la atención del Mobile World Congress 2018 apelando a la nostalgia, gracias al anuncio del relanzamiento de uno de sus móviles más icónicos: el Nokia 8110.

La compañía finlandesa HMD Global, fabricante de la marca Nokia, presentó una versión renovada del legendario celular, que se hizo famoso a finales de la década de los 90 gracias a la película “The Matrix”, protagonizada por Keanu Reeves.

La presentación del célebre aparato tuvo lugar el domingo, en la antesala del MWC de Barcelona.

“En solo un año presentamos 11 teléfonos confiables y fáciles de usar, llegamos a más de 250,000 puntos de venta operar en 170 mercados de 80 países y vendimos 70 millones de unidades”, dijo Florian Seiche, CEO de HDM Global, citado por Forbes.

El modelo insignia combina el curioso diseño curvado con la conectividad de datos 4G. Además, incorpora funciones táctiles y una pantalla deslizante para responder y finalizar las llamadas.

Está pensado para aquellos usuarios que buscan la duración de la batería (17 días en reposo y 9 de conversación), resistencia y facilidad de un feature phone. Saldrá a la venta en mayo próximo en dos colores: el negro tradicional y amarillo plátano. Su precio rondará los 79 euros (unos 97 dólares).

The banana phone is back! I've been hands on with the @Nokiamobile 8110 4G. https://t.co/7pPQLB9Pj7 pic.twitter.com/zMTB8YV1Eu

— John 'BM' McCann (@JJMcCann) February 25, 2018