Guatemaltecas buscan aprender inglés para enseñarle a su comunidad ¡Qué orgullo!

Abre Tus Ojos, un Proyecto de Amor. Yenifer y Yoselie son dos jóvenes de San Lucas Tolimán, que sueñan con ser Maestras de Inglés para enseñar en su comunidad. Están bordando 150 t-shirts para apoyar este proyecto. Para ayudarlas a hacer realidad su sueño, Fetiche donará Q10 por cada producto vendido este 14 de febrero en sus tiendas. ¡Todos podemos aportar al Fondo de Educación de Yenifer y Yoselie! #PerfumeriasFetiche #SoyFetiche #AbreTusOjos #ProyectoDeAmor #Atitlan #Panajachel #Guatemala #Guate #LagoAtitlan #LakeAtitlan #Sueños #Dreams

A post shared by DISFRÚTATE MÁS (@perfumeriasfetiche) on Feb 13, 2018 at 7:00am PST