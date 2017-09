La increíble historia de Leono inició en las faldas del volcán de Pacaya ¡Conócela!

El emblemático león del Zoológico La Aurora ha llegado a sus últimos días de vida y a sus 21 años te compartimos su historia. Su dueño original lo llamó Leono, nombre que se respetó luego de pasar a ser parte de la población del zoo.

Sin embargo, antes de llegar a su recinto en este lugar, Leono fue rescatado de las faldas del volcán de Pacaya. Hace 20 años el médico veterinario Gustavo González trabajaba en La Aurora y Publinews conversó con el doctor sobre los detalles de cómo llegó este animal a la Ciudad.

Gustavo tuvo que trasladarse a las faldas del volcán para capturar al león. Al llegar a la aldea notaron que los vecinos ya habían atrapado al animal y lo habían atado de manos y patas con lazos.

"De mi memoria no se borra cómo lo tenían amarrado. No estaba lastimado ni sufrió ningún daño. El león estaba en muy buenas condiciones y era algo que no esperábamos. Supo sobrevivir bajo las circunstancias", comentó.