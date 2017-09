Morelos quedó destrozado y un guatemalteco pone a disposición lo que tiene para ayudar

Más de 230 personas perdieron la vida en el terremoto de 7.1 grados que devastó México el pasado martes 19 de septiembre. El sismo afectó principalmente la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, entre otros. Decenas de heridos se han contabilizado y los daños en la infraestructura son mayores.

Una historia ha llamado la atención en las redes sociales. Se trata de un guatemalteco que decidió utilizar un tuctuc para ayudar a los damnificados en Morelos; lugar en el que fallecieron 72 personas. Juan Fernando Mansilla donó uno de estos vehículos de carga para llevar víveres a este Estado.

Publinews conversó con Mansilla sobre la iniciativa y cómo todos los guatemaltecos pueden apoyar la causa.

Juan Fernando le relató a Publinews que lleva un año viviendo en México. Mansilla tiene a su cargo un negocio de venta de tuctucs con varios puntos de venta en ese país. El joven se encontraba en Guadalajara cuando sonaron las alarmas y todas las personas fueron obligadas a evacuar los edificios y salir a la calle.

"Me llamaron dos distribuidores que trabajan conmigo, uno en Ciudad de México y otro en Morelos. Me dijeron que estaban muy asustados por la intensidad del temblor. Yo podía escuchar a las personas gritando en el teléfono, parecía una película. Lo peor es sentir esa impotencia de no poder hacer nada", explicó.