Culmina con éxito el primer día del Festival de Antigua 2017

Arrancó oficialmente el Festival de Antigua 2017, uno de los eventos de inspiración creativa más grandes de la región.

El primer día contó con la participación de 6 conferencistas internacionales quienes compartieron sus experiencias e historias de éxito con los más de 1,500 asistentes. El público, tanto nacional como internacional, también tuvo la oportunidad de ser parte de 8 talleres.

El festival se está llevando a cabo en Hotel Santo Domingo el Cerro, en Antigua Guatemala. Una de las innovaciones más importantes del festival fue ofrecer la primera Silent Party del país, una fiesta temática en la que los asistentes escuchan la música por medio de audífonos inalámbricos

Los asistentes al @festdeantigua disfrutan de conferencias y talleres por parte de expositores internacionales de gran trayectoria #FDA2017 pic.twitter.com/1P1h2nTI5x — Publinews Plus (@Plus_PN) September 1, 2017

Las conferencias

Ryan Noon fue el primer conferencista del evento con el tema “Mixed nuts”. Dirigió el consejo de investigación de tendencias de Nike y es el actual director de Blue Ribbon Studio. Como artista dedicó un espacio para motivar a los asistentes a poner a prueba su creatividad. Además, impartió un taller sobre cómo convertir el entorno cotidiano en ideas de clase mundial.

Ryan Noon dirgió el consejo de investigación de tendencias de Nike y comparte con el público del @festdeantigua #FDA2017 pic.twitter.com/t6SgDmv3AP — Publinews Plus (@Plus_PN) September 1, 2017

Jean Pearce y Renne Gilbeau de Low Profile hablaron sobre la música y la importancia que tiene para contar historias. Compartieron su experiencia al iniciar con su propia empresa de licencias para sellos discográficos y los artistas a los que han ayudado a lanzar su carrera en la industria.

Una de las conferencistas más esperadas del día fue Cecilia Seitun, quien dirige el equipo de Creative Shop de Pan-Latam de Facebook. La argentina le explicó al público la importancia del contenido que se publica en esta red social y cómo entender de mejor forma el comportamiento de los usuarios.

"Las marcas deben desarrollar contenido para las personas donde están hoy, no donde estaban", explica Cecilia Seitun en el @festdeantigua pic.twitter.com/wt3JMV02ec — Publinews Plus (@Plus_PN) September 1, 2017

Brett Wickens impartió la conferencia “The spirit of time” y compartió la historia de cómo fundó Brett Wickens Studio. El diseñador británico ha sido la mente creativa detrás de varias campañas de renombre y diseñó el emblemático logotipo de The Sopranos para HBO.

Las actividades del día culminaron con la charla del artista, escritor y autor de best seller Austin Kleon; quien aseguró que “robar ideas” no es algo negativo si se hace correctamente. Según el conferencista, todas las buenas ideas están basadas en una idea anterior, por lo que no existe un trabajo 100% original. Así invitó al público a transformar las ideas ya existentes y buscar inspiración en otras personas.

Además de las conferencias también se impartieron 8 talleres de la mano de invitados como Mariana Cortes de Discovery Networks, Craig Lewis de The Flow Agency, Ryan Noon de Nike, Marina y Cecilia de Bond, Gaby Arriaga de Leonardo 1452 y Fast Innovation de Hyper Island.

Segundo día

Para el sábado 2 de septiembre se esperan las conferencias de Eric Tourtel de Teads, Raj Ramamurthy, Toy Selectah y David Carson de David Carson Studio. Joaquín Orellana, Lyanne Dubon de Etsy, Rhea Hanges y Scott Dahl de Periscope y Gustavo Koniszczer de Futurebrand serán los encargados de los talleres.