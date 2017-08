Raúl Herrera: “El Festival de Antigua siempre busca estar a la vanguardia”

Por Paula Peinado

La edición número 13 del Festival de Antigua se llevará a cabo el viernes 1 y sábado 2 de septiembre en el Hotel Santo Domingo el Cerro, en Antigua Guatemala. Es considerado como uno de los eventos de inspiración creativa más grandes de la región. El festival reúne a más de 1,500 personas, tanto nacionales como extranjeros. Publinews conversó con Raúl Herrera, vicepresidente del comité organizador; quien reveló detalles del evento, las innovaciones y las sorpresas que se podrán vivir este año. “Este año se abren las puertas para un evento creado para todas las industrias que buscan innovación, inspiración y creatividad. Gracias a la alta demanda del festival, se ha expandido más allá de la categoría de publicidad”, comentó Raúl. También puedes leer: 6 conferencistas internacionales que podrás ver en el Festival de Antigua .@PublinewsGT habló con Raúl Herrera del comité organizador del @festdeantigua sobre los detalles del evento. ¡No te pierdas la entrevista! pic.twitter.com/g6kvYp3ys7 — Publinews Plus (@Plus_PN) August 30, 2017 Los conferencistas y talleres El Festival de Antigua ofrecerá 9 conferencias y 11 talleres. “Contamos con conferencias y talleres de alto nivel con expositores de mucha trayectoria. Es un gran orgullo para nosotros poder contar con ellos”, explicó Herrera. Los invitados internacionales que darán conferencias son: Ryan Noon, dirigió el consejo de investigación de tendencias de Nike y es el actual director del Blue Ribbon Studio.

Rajath Ramamurthy, el estudiante más premiado en el mundo

Ceci Seitun, actual Head of Creative Shop de Facebook para Pan-Latam

Eric Tourtel, VP senior de Teads para LATAM

Jen Pearce y Renne Guilbeau, co-fundadoras de Low Profile

David Carson, renombrado diseñador y director creativo

Austin Kleon, escritor, artista y autor de best sellers

Brett Wickens, de Brett Wickens Studio

Toy Selectah, DJ, productor y uno de los pioneros del hip-hop en español. Co-fundador de Control Machete Los asistentes al festival podrán participar en talleres de la mano de invitados como Joaquín Orellana, Lyanne Dubon-Aguilar, Craig Lewis, Marina y Cecilia, Rose Linke, Gaby Arriaga, Mariana Cortés, entre otros. “Las personas tienen la oportunidad de participar en estas conferencias en donde se puede aprender, inspirarse y escuchar las historias de éxito que los conferencistas nos comparten. Esto nos lleva a tomar ideas creativas para nuestro trabajo y lo más importante es que se llevan a cabo en un ambiente sano y alegre”, agregó. La innovación Este año el Festival de Antigua abre las puertas a una “nueva camada U-23”. Estudiantes menores de 23 años podrán participar y tener acceso a las conferencias principales en una sala alterna y a los talleres. Además, se diseñaron dos talleres específicos para este grupo. Uno por Hyperisland (el “Harvard” de las escuelas digitales) y otro por Miami Ad School. Este grupo de jóvenes contará con almuerzos, entrada a las fiestas y otras actividades por un precio especial de Q750.00. “Ha sido un gran trabajo para poder brindarles muchas sorpresas a los participantes. El festival siempre busca estar a la vanguardia y liderar en la innovación a nivel regional. Preparar un evento como este es todo un reto y conlleva mucho trabajo por parte de los organizadores”, afirmó. La Silent Party y las fiestas Otra de las innovaciones del festival es la Silent Party, una fiesta en la que los asistentes escucharán la música por medio de audífonos inalámbricos. Es la primera de su tipo en el país. El evento cerrará con la participación de artistas internacionales con las presentaciones de Toy Selectah y el DJ set de Randy Ebright y Paco Ayala, miembos de Molotov. Todas las fiestas son all you can drink. “Los invitamos a que formen parte de este festival de inspiración creativa. No hay nada como el Festival de Antigua. Vivir la experiencia es importante para toda la industria”, concluyó. Para más información, consulta sus redes sociales. Publicidad Los más vistos

Edwin Escobar justifica frase de Arzú sobre "también puedo hacer la guerra” El alcalde de Villa Nueva Edwin Escobar defendió la polémica frase del edil capitalino Álvaro Arzú.

Filtran una foto íntima de Kaley Cuoco donde aparece como Dios la trajo al mundo La protagonista de "The Big Bang Theory", Kaley Cuoco, fue víctima de hackers quienes filtraron una selfie de la actriz donde aparece totalmente desnuda.

[is_pusheable] => off [brand_safety] => false [previous_pushable] => off [post_design] => head-text-inside [url] => https://www.publinews.gt/gt/noticias/2017/08/30/caso-botin-registro-la-propiedad-juicio-hermano-e-hijo-del-presidente-exregistradora-la-propiedad-anabella-leon-se-inicia-este-30-agosto-2017.html [img_dest] => https://media.metrolatam.com/2017/08/30/sammymoralesjosemanuelmoralescasobotinfotoedwin4-{width}x{height}.jpg [is_instant] => on [imageLegacy] => 1 [content_type] => article [main_category] => gt [category] => Array ( [0] => stdClass Object ( [slug] => guatemala [category_id] => 3 [idBlog] => gt [name] => Guatemala [parent_id] => 78 ) [1] => stdClass Object ( [slug] => noticias [category_id] => 78 [idBlog] => gt [name] => Noticias [parent_id] => 0 ) ) [id_blog] => gt [publish_date] => 2017-08-30T12:41:28-03:00 [human_date] => 30/08/2017 [tags] => Array ( [0] => stdClass Object ( [name] => Anabella de León [tag_id] => 410 [slug] => anabella-leon ) [1] => stdClass Object ( [name] => caso Botín Registro de la Propiedad [tag_id] => 13382 [slug] => caso-botin-registro-de-la-propiedad ) [2] => stdClass Object ( [name] => debate [tag_id] => 5678 [slug] => debate ) [3] => stdClass Object ( [name] => hermano del presidente [tag_id] => 114 [slug] => hermano-presidente ) [4] => stdClass Object ( [name] => hijo del presidente [tag_id] => 13383 [slug] => hijo-del-presidente ) [5] => stdClass Object ( [name] => jimmy morales [tag_id] => 112 [slug] => jimmy-morales ) [6] => stdClass Object ( [name] => Juicio [tag_id] => 1744 [slug] => juicio ) [7] => stdClass Object ( [name] => Sammy Morales [tag_id] => 320 [slug] => sammy-morales ) ) [author] => Array ( [0] => stdClass Object ( [avatar] => a9bcfb6244a17bb5c6b2337585e7c78a [author_id] => 380 [author_type] => editor [blog_id] => gt [author_dynamo_id] => gt380 [display_name] => Kenneth Monzón [name_author] => kennethmonzon ) ) [title] => Caso Botín: Juicio contra familiares del presidente se inicia este miércoles ) ) 1 -->