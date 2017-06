¡Nintendo lanzará una versión mini del SNES con 21 juegos clásicos!

¡Maravillosas noticias para los amantes de los videojuegos clásicos! Después de muchos rumores, Nintendo confirmó oficialmente el lanzamiento de una edición especial del famoso Super Nintendo (SNES).

Tras el gran éxito comercial que tuvo el NES Classic Edition en 2016, la compañía japonesa ha decidido aplicar el mismo concepto para otra de sus emblemáticas consolas: el SNES.

La increíble versión miniatura del Super Nintendo incluirá un catálogo de 21 juegos, que van desde los infaltables títulos de “Mario Bros“, hasta clásicos juegos de franquicias como “The Legend of Zelda” y “Star Fox“.

Super Mario World, Earthbound, Star Fox 2 + 18 more games? Now you’re playing with super power! #SNESClassic launches 9/29. pic.twitter.com/BPPGjpskPT

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) June 26, 2017