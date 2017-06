Lo mejor de la conferencia de Nintendo en la E3 2017

El gigante japonés, Nintendo, fue el último en presentarse en la E3 2017, pero tenía algunas sorpresas preparadas para los videojugadores.

Fue una breve intervención, pero la compañía partía con la clara idea de enfocar sus esfuerzos en la flamante Nintendo Switch.

El primer título anunciado fue “Xenoblade Chronicles 2“, uno de los JRPG más esperados de la nueva consola y que verá la luz en invierno de este mismo año. El tráiler dejó ver, sobre todo, cinemáticas, pero también algunas pistas del gameplay.

La cuota inicial de nostalgia estuvo a cargo del nuevo juego de “Kirby“. Pese a que todavía no tiene un nombre definitivo, se trata de una de las mayores apuestas de Nintendo para el año que viene, con una jugabilidad colorida y tradicional que hace recordar los viejos títulos de la franquicia.

De las más gratas revelaciones fueron los adelantos de “Metroid Prime 4” y “Metroid: Samus Return“. Del primero solo se conoce el logo y que está actualmente en desarrollo. Del segundo se sabe que es un título para 3DS y que llegará a las tiendas el 15 de septiembre.

El siguiente turno fue para otro viejo conocido de Nintendo: “Yoshi“. Este juego tampoco cuenta con un título definitivo y solo se presentaron fragmentos del modo de juego. Se espera que llegue a la Nintendo Switch en 2018.

También pudo verse el hack and slash “Fire Emblem Warriors“, título que estará disponible para la Nintendo Switch y también para el 3DS, el 3DS XL y el 2DS XL.

Por otro lado, uno de los anuncios que más suspiros robó a los asistentes fue el DLC de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Hoy Nintendo mostró las primeras imágenes y anunció que estará disponible a partir del próximo 30 de junio.

El Nintendo Spotlight acabó de la única manera que podía hacerlo, con un tráiler del esperado “Super Mario Odyssey“, en el que se han podido ver detalles del gameplay y más escenarios. También se reveló la fecha de lanzamiento: 27 de octubre de este mismo año.

Otros lanzamientos

De las mayores sorpresas de la conferencia fue el anuncio de un nuevo RPG de Pokémon, título que aún se encuentra en desarrollo y del que no se conocen mayores detalles; ni siquiera una imagen o adelanto. Tampoco tiene fecha de lanzamiento y de él solo se sabe que será para la Nintendo Switch. Aún con estas incógnitas, fue uno de los anuncios más aplaudidos en la E3.

Asimismo, sorprendió la presentación de “Rocket League” para la Nintendo Switch. El juego de fútbol y carreras traerá bajo el brazo objetos y vehículos exclusivos, la opción de multijugador inalámbrico y juego de plataformas, para poder conectarse con usuarios que tengan el juego en otras consolas.

Un día antes también se conoció el lanzamiento de un título llamado “Mario+Rabbids: Kingdom Battle“, un juego que mezcla los personajes de ambas franquicias y que estará disponible a partir del 29 de agosto.