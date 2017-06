Mhoni Vidente: los horóscopos para este fin de semana

Mhoni Vidente te dice todo lo que te deparan los astros para este fin de semana en sus Mhoni Horóscopos.

ARIES

Este 23 de junio tendrás mucha alegría y muy buenas vibras, a tu signo lo domina el sol y este verano tus energías se hacen más fuertes. Un amor de fuera te hará muy feliz, recuerda que siempre necesitas de una pareja para lograr tus objetivos. Ten cuidado con problemas de presión alta y trata de no tomar mucho alcohol en este fin de semana. Compras ropa de playa para salir en estas vacaciones. Será un fin de semana de muchos paseos con tu pareja o amigos. Te invitan a un nuevo negocio para los fines de semana, hazlo te va a ir de lo mejor. A veces es imposible controlar los sentimientos de los demás, así que no te empeñes en cambiar a las personas, resérvate a dar tu opinión nada más. Tendrás un golpe de suerte con los números 00, 43 y 17. Vístete de colores claros para que tengas más suerte.

TAURO

Fin de semana para salir de viaje o visitar a tus parientes, recuerda que necesitas de la familia para tener más fuerza espiritual. Este viernes vendrá dinero extra por comisiones o un bono vacacional. Trata de seguir estudiando, tomar un curso de nutrición o poner un spa, un negocio perfecto para ti y que además te dará buen dinero. No cometas los mismos errores con tu pareja actual. En el amor se debe disfrutar y tener confianza. Un amigo de Sagitario o Acuario te va a buscar para que se vayan de viaje en este verano. Cuidado con los dolores de intestino, trata de no comer mucho en la calle. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 02, 11 y 87. Recuerda que este fin de semana debes de mover los muebles y los espejos de lugar en tu casa para que atraigas a tu vida más abundancia.

GÉMINIS

Este 23 de junio llega a tu vida una sorpresa agradable. Te invitan a salir de viaje o te vas con tu pareja de paseo, tu signo siempre necesita convivir con los seres amados para sentirse más fuerte y seguro. Haces compras para tu casa y decides remodelarla. Recuerda que tu signo es muy preocupón y nervioso, por lo que a veces te alteras mucho con personas cercanas, así que aprende a dominarte un poco más. Será un fin de semana de muchas fiestas para conocer personas nuevas y muy compatibles para tu vida. Te regalan un perfume o te compras ropa nueva. Ten mucho cuidado con los chismes en el trabajo, trata de no comentar nada de tu vida privada. Tendrás un golpe de suerte con los números 05, 66 y 71. Atento, un amor del signo Aries o Piscis se compromete contigo y será tu pareja formal.

CÁNCER

Fin de semana de mucho festejo y reuniones, a tu signo le encanta juntar a sus seres queridos y ahora tendrás el mejor pretexto para tu cumpleaños; recibirás muchas sorpresas y regalos. Recuerda controlar el alcohol y trata de no comer mucho para evitar problemas digestivos. El viernes tendrás una junta en tu trabajo para un cambio de puesto que te va a dar muy buen ingreso económico. Te invitan a un día de campo, tú necesitas el contacto con la naturaleza para sentirte libre. Trata de estar en paz contigo mismo y meditar para que las buenas energías te lleguen. Intenta ya no ser tan celoso, el amor hay que disfrutarlo y vivirlo. Arreglas papeles de permiso de migración. Haces una revista o te invitan a opinar sobre un diseño de publicidad. Tendrás un golpe de suerte el día 23 con los números 03, 22 y 81.

LEO

Este viernes será de renovación, recuerda que estás en la mejor etapa de tu vida y es porque el sol alimenta tus buenas energías. Sigue con el ejercicio y la buena alimentación para que en estos meses te vayas a la playa. Cuídate de los robos o pérdidas y deja de ser tan confiado. Te busca tu jefe o coordinador para pedirte tu opinión sobre un proyecto nuevo, recuerda seguir haciendo méritos laborales porque se viene un ascenso. Trata de cuidarte de problemas con tu familia y no comentes nada si no te lo piden para no hacer más grandes los chismes. Te busca un amor nuevo del signo de fuego que te hará vivir un fin de semana muy apasionado. Tendrás un golpe de suerte el día domingo con tu signo y los números 04, 33 y 81. Trata de vestirte de colores fuertes para multiplicar tu buena energía.

VIRGO

Este fin de semana entenderás que todo lo que te sucede es porque te conviene, así que no hagas corajes contigo mismo, las energías positivas se están acomodando para bien tuyo. Harás arreglos a tu casa o decides pintarla. Recuerdas mucho un amor del signo Aries o Piscis que te dejó muy marcado, trata de cerrar ese círculo y avanzar con tu nueva pareja que sí te quiere. Te ofrecen un trabajo extra para el fin de semana, tómalo, un dinero extra te va a ayudar a salir de tus problemas económicos. Te llega un regalo que no esperabas y será de alguien que te quiere mucho. Trata de arreglar papeles de créditos o pagos. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de junio y los mejores números para eso serán 23, 10 y 77. Trata de darte baños con agua de mar o de río para que llegue más luz y abundancia.

LIBRA

Este 23 de junio analizas la posibilidad de cambiar de trabajo o de casa. A tu signo, cuando se siente agobiado, le da por irse lejos o cambiarse, pero tú trata de calmarte ya que todo se va a resolver en estos días, especialmente en el amor, ya que estarás en una buena racha con tu actual pareja. Te invitan a irte de viaje con tus amigos a una playa, aprovecha para ayudarte a renovar energías. Te llega un dinero extra o un regalo que no esperabas. Sabrás de la hospitalización de un familiar y de que una de tus hermanas va a ser madre, lo que te pondrá muy contento. Cambias tu celular por uno más reciente. Tendrás un golpe de suerte el día 24 de junio con los números 03, 22 y 17. Trata de no dejar la dieta. Pon atención a los sueños, te vendrá un mensaje de un ser querido que ya está con Dios.

ESCORPIÓN

Fin de semana de estar en compañía de tus seres queridos y planeando salir de viaje, aunque cerca de tu casa sólo para retomar buenas energías en el campo o aire limpio. Ten cuidado con los chismes en tu vida, recuerda que tu signo es muy propenso a las envidias y mala fe, así que trata siempre de mantenerte atento a quienes son realmente tus amigos. Este viernes tendrás mucho trabajo y cierre de mes en lo administrativo, tú tranquilo. Tomas un curso de comunicación o para hablar en público, eso te va a ayudar mucho en tu futuro. Recuerda que tu signo es uno de los más fieles, pero a veces tu temperamento sexual te hace caer preso de otros amores. Sales a una fiesta el sábado y te vas a divertir mucho, sólo cuídate de las caídas o golpes. Tendrás un golpe de suerte con los números 04, 33 y 71.

SAGITARIO

Los Sagitario son conquistadores y eso hace que siempre tengan amores nuevos, pero es momento de tener una pareja formal. Te buscan para invitarte a una fiesta en un rancho, no lo dudes, te vas a divertir mucho. Intenta estudiar más para que pases todos tus exámenes y estés tranquilo en este verano. Ya no comas tanto y deja a un lado los nervios, recuerda que necesitas mantenerte siempre sano y verte de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte el día 25 de junio con los números 06, 11 y 83 trata de ponerte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos para que te sirva de protección. Ten mucho cuidado con una ex pareja que quiere hacerte daño por despecho, así que trata de protegerte de las brujerías o malas intenciones. Nunca olvides que nunca se promete lo que no se va a cumplir.

CAPRICORNIO

Este fin de semana tendrás mucha suerte en cuestiones de juegos de azar o lotería, recuerda que siempre los días 23 de cada mes te va a venir un dinero extra, así que trata de jugar con los números 01, 22 y 87, verás cómo recibes buenas sorpresas económicas. A veces te desesperas porque no te llega el amor que tanto deseas o la persona indicada a tu vida, debes ser paciente pues este fin de semana una persona del signo de Tierra te hará sentir de lo mejor. Cuídate mucho de los dolores de cabeza y trata de dormir más para no estar agotado durante el día, además será un fin de semana de muchas fiestas con los amigos. Te compras un boleto de avión para irte de vacaciones con tus seres queridos el mes de agosto. Te compras ropa y un perfume, recuerda que a tu signo le encanta siempre oler muy bien.

ACUARIO

Desde este viernes empezará para ti un ciclo de renovación por completo, por eso te va a ir de lo mejor en esa entrevista de trabajo que tienes próxima. Recuerda que estás en esa etapa de tu vida de ya no conformarte con lo que tienes y empezar a ambicionar más logros, hazlo, pues todo está de tu lado. Ten cuidado con problemas de espalda, trata de no cargar cosas pesadas. Te busca un amor con el que estuviste saliendo, pero sólo para tener sexo, nada formal. Eres muy bueno para las fiestas y reuniones, así que trata de comprarte ropa nueva para verte bien en las que tienes este sábado. Tu papá te pide ayuda este domingo para vender un carro o arreglarlo. Te llega la invitación para salir de viaje, pero será cerca de tu casa o en un rancho, disfruta. Tus números de la suerte son 31, 20 y 77.

PISCIS

Este fin de semana es ideal para pensar cómo hacer más dinero y estar mejor económicamente, recuerda que lo tuyo son las ventas y en este momento de tu vida ya necesitas poner un negocio; así que si aún no tienes todo el capital, inícialo con los que tengas, verás que te va a ir muy bien. Te busca un amor del signo de aire con el que hablarás de tener una relación más formal, pero para avanzar en tu vida amorosa trata de dejar atrás a esa persona del pasado que te hizo mucho daño, pero en la que aún piensas a veces. Te compras ropa deportiva para seguir con el ejercicio, además continúas con la buena alimentación. Cuidado con los vecinos, uno te tiene muy mala fe, ya no seas tan confiado. Te invitan a salir de viaje este domingo y te va a ir de lo mejor. Tus números de la suerte son 31, 28 y 07.