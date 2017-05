Mhoni Vidente: los horóscopos para junio

ARIES

Será un mes de cambio de trabajo, te ofrecen algo en gobierno o la industria del cine. Estos meses de verano te ayudan económicamente, pero debes aprender a administrarte. Si tienes cirugías estética o dental este mes, posponla para julio. Trámites de crédito para una casa o renovar tu carro. En el amor, sigue muy fuerte en tu vida alguien prohibido, trata de evitarlo y buscar una pareja, especialmente de Sagitario o Géminis. Tendrás un golpe de suerte este mes con el numero 13 y tus mejores días van a ser 1, 3, 6, 9, 14, 18, 21, 27 y 30. Este primero de junio prende una veladora blanca y pon un billete de 100 pesos debajo, con perfume tuyo para traer abundancia y salud. Cuídate de los accidentes. Te vas de viaje y analizas cambiarte de cuidad o país. Vuelves a la escuela o tomas un curso de verano.

TAURO

Mes de cambio radical en tu vida sentimental, pondrás fin a ese amor que no era para ti. Llega la oportunidad; entrevistas con personas muy importantes en el ámbito laboral. Este primero de junio córtate el cabello y prende una veladora de color rojo junto a un vaso de agua para atraer el éxito. Sigue con la dieta para lucir espectacular en vacaciones. Te haces exámenes médicos de rutina. Terminas de pagar tu carro y lo cambias por uno más reciente. Ten cuidado en tu trabajo con situaciones difíciles en cuestión de chismes y no involucrarte si no te incumbe. Recibes a tus jefes para una revisión laboral. Te sacas un premio en la lotería con el número 11. Tus mejores días van a ser 2, 5, 9, 12, 17, 20, 24, 27, 29 y 30. En estos días podrás salir a buscar nuevas oportunidades de trabajo y crecimiento.

GÉMINIS

Mes de renacimiento total de tu energía, siempre que cumples años tu ser entra en su mejor etapa. Tu signo es capaz de soportar las pruebas difíciles en la vida. Varios conflictos en el trabajo y cambios de puestos. Evita a las malas amistades y chismes. Habrá problemas de pareja relacionados a los celos, pero saldrán adelante; los géminis solteros empezarán una relación muy duradera. Prende una veladora roja junto a un vaso con agua para atraer abundancia. Sales de viaje o tendrás visita de tu familia. Tendrás una sorpresa económica en estos días. Cuidado con tu piel o infecciones. Tu número de la suerte es 02 y tus mejores días del mes son 2, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 21, 23, 29 y 30. Las buenas energías estarán de tu lado, así que trata de aprovecharlo para hacer los cambios necesarios para estar mejor.

CÁNCER

Junio será para resolver pendientes legales. Este primero de junio prende una veladora amarilla con canela en polvo y perfume junto a un vaso de agua, verás que la prosperidad llega a ti. Estás indeciso sobre buscar a un amor del pasado, hazlo y aclara tu mente. En junio, los solteros estarán muy codiciados. Ten mucho cuidado con los accidentes de auto, revisa tus llantas. Un embarazo en tu familia te sorprenderá. Habrá cambio de jefes en tu trabajo, aprovecha para mostrar todo tu talento y capacidad de liderazgo. Tu número de la suerte en este mes será el 4 y tus mejores días serán 1, 3, 7, 17, 19, 22, 26, 29 y 30. Las buenas energías vendrán a ti, así que trata de poner un negocio propio o cambiar de trabajo, te recomiendo que en este mes no te hagas ninguna operación o cirugía, espérate hasta julio.

LEO

Será un mes para saldar cuentas pendientes de tarjetas de crédito, así que trata de no gastar en lo que no necesitas. Tramitas visa o pasaporte para irte de vacaciones con tus amigos. En junio cambiarás de trabajo o iniciarás un negocio. Este día primero prende una veladora blanca con una moneda en la cera junto a un vaso con agua para atraer suerte. Es el mejor mes para hacerte una cirugía. Tendrás dudas sobre tu pareja, piensa bien antes de terminar tu relación. Los solteros tendrán muchas aventuras y amores fugaces. Evita discusiones en el trabajo. Comienzas a escribir un libro o la tesis. Tu número de la suerte del mes es 7 y tus mejores días son 1, 3, 7, 12, 18, 21, 24, 26 y 30, vívelos con buena actitud para recibir toda la energía positiva. Te cambias de casa y decides ponerte a dieta.

VIRGO

Mes de varias juntas de trabajo para llevar a la empresa a un mejor nivel. Habrá varios problemas familiares o en cuestiones legales, pero todo terminará bien para ti. El primero de junio prende una veladora blanca con tantita azúcar y perfume para alcanzar tus logros económicos. En el amor, piensas en abandonar tu relación por alguien más, no te sientas culpable por haber dejado de amar a tu pareja. Ten cuidado con problemas de intestino o estómago, recuerda que ese es tu punto débil. Te llega un dinero extra y será un bono. Tu número de la suerte es 9 y tus mejores días en este mes son 3, 7, 10, 13, 19, 20, 24, 26 y 30. En estos días vendrán a ti las oportunidades que tanto necesitas para tener éxito, aprovecha eso para lograr todos los proyectos que tienes en mente, así que piensa en grande.

LIBRA

Mes de mucha presión de trabajo, llegan nuevos directivos a tu empresa, pero habrá aumento de sueldo. En tu vida personal entras en una etapa de resolver situaciones amorosas y cerrar círculos. Cuidado con dolores de espalda u hombro, trata de hacer ejercicio y seguir con la dieta. El primero de junio prende una veladora amarilla con tres monedas junto a un vaso con agua para la abundancia. No celes a tu pareja, lo mejor en una relación es la confianza. Sabrás de una enfermedad familiar. Intenta poner atención a tus sueños, te llegará una señal divina. Este mes el amor reinará en tu vida. Tu número de la suerte es el 6 y tus mejores días son 2, 5, 9, 12, 18, 21, 25, 29 y 30. Recuerda no platicar mucho tus planes y verás que pronto se te van a cumplir. Este mes recibes propuesta de matrimonio.

ESCORPIÓN

Mes de renovación en tu vida laboral y personal, se vienen segundas oportunidades para crecer más en lo profesional. Tu signo atrae envidias, para protegerte este primero de junio ponte algo de plata y quédatelo todo el mes, además de prender una veladora azul. Tomas un curso de natación o deportes extremos. Arreglas papeles de visa o residencia. Te hacen una operación dental. Sabrás de problemas de salud de un ser querido, así que dale apoyo moral. En el amor estarás de suerte y llegará alguien de Cáncer o Libra muy compatible contigo. Tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar con el número 21 y tus mejores días van a ser 2, 4, 9, 17, 21, 23, 29 y 30. Podrás hacer todos los cambios que necesitas para estar de lo mejor, cuídate de problemas de infección sexual o de piel y ve con tu médico.

SAGITARIO

Mes de nuevos proyectos para tu vida y crecimiento económico, sólo trata de no platicar tus planes. Tramitas el cambio de escuela o carrera. Trata de sentir más el amor y estar en paz con tu pareja. Intenta moderar tus gastos y pensar en poner un negocio. Eres simpático y coqueto, por eso siempre estás en una relación, pero procura definir muy bien la diferencia entre sexo y amor. Este primero de junio date un baño de agua bendita y después prende una veladora roja para atraer abundancia y salud. Tramites de un crédito para comprar casa. Sigue con el ejercicio porque te está dando excelentes resultados. Aprovecha este mes para chequeos médicos. Tu número de la suerte es el 4 y los días con más abundancia serán 3, 7, 9, 13, 16, 19, 22, 26, 29 y 30. Tendrás la oportunidad de cambiar de trabajo.

CAPRICORNIO

Mes de renovación personal, madurar y ser más responsable. Sales de viaje con tu pareja o piensas en irte a vivir a otra cuidad. Tendrás algunos tropiezos financieros. Este primero de junio prende una veladora roja con tu perfume. En el amor, tratarás de regresar con tu ex pareja; a los solteros les llega la oportunidad de conocer personas muy afines de Virgo y Leo. Te llega una propuesta de cambio de trabajo. Regresas a la escuela o tomas un curso de verano. Tendrás un dinero extra por la venta de tu carro. Problemas de salud por el riñón o intestino. Ya no seas tan desesperado, la suerte te va llegar con el número 5 y tus mejores días serán 1, 4, 7, 13, 17, 19, 22, 26 y 30 y los astros estarán a tu favor para hacer cambios importantes. Recuerda darle apoyo moral y económico a tus padres.

ACUARIO

Mes de viajes o vacaciones, tu signo necesita del mar y la naturaleza para renovar sus energías. Mucha presión y problemas en el trabajo. Eres muy buena persona y casi nunca dices que no, pero no prestes tu dinero. Trata de buscar una ayuda profesional que te pueda dar consejos emocionales. Los Acuario son muy intensos y este mes conocerás a alguien con quien querrás formalizar una relación. Tomas un curso de inglés. Te haces un chequeo hormonal o por problemas dentales. Este primero de junio prende una veladora blanca con canela y azúcar mientras le pides salud y abundancia. Tu número de la suerte en este mes va a ser el 8 y tus mejores días son 1, 4, 7, 10, 12, 17, 21, 25, 29, 30 ideales para realizar cambios muy positivos en tu vida. A los Acuario que están casados les viene un divorcio.

PISCIS

Mes de muchos cambios en tu vida personal. Eres muy desesperado y piensas cambiar de trabajo, pero analiza bien. Te llega un amor del signo Aries o Géminis. Realizas pagos de tu casa o departamento. Sigues con la dieta y ejercicio. Vas con el oculista o te revisas la presión, también cuídate de problemas de infecciones en la garganta o de la piel, intenta protegerte mucho del sol. El primero de junio trata de prender una veladora roja y le vas a poner un billete de un dólar y una foto tuya debajo de la veladora con un vaso de agua cristalino al lado y pedir que no te falte el dinero y la salud. Tendrás un golpe de suerte en este mes con el número 6 y tus mejores días serán 1, 3, 7, 10, 15, 19, 22, 27, 29 y 30. Los astros estarán a tu favor para poder realizar cambios positivos en tu vida.