Venció sus temores por sufrir bullying con una foto en traje de baño, sin imaginar las reacciones

La construcción del amor propio es algo que se cultiva en el hogar, y esta adolescente venció sus temores y se mostró muy orgullosa de su figura.

Paris Harvey, e 13 años, sufre un problema metabólico que le provoca grandes altibajos de peso. Además, tiene una pierna 1.5 centímetros más corta, una condición conocida como displasia, lo cual la hace cojear al caminar.

Estos padecimientos le han ocasionado burlas por parte de sus compañeros de clases, según indica el sitio TVyNotas.

La jovencita se retó a ella misma y publicó un tuit con varias fotografías en traje de baño, algo que no hacía desde hace varios años.

“Oh por Dios, así que me decidí enfrentar mis miedos hoy y fui a la playa en un traje de baño”, escribió Paris.

El poderoso mensaje de seguridad de Paris ha tenido gran eco en las redes sociales. Hasta el momento, se ha compartido más de 47 mil veces.

Decenas de usuarios la felicitaron por su fortaleza y amor propios con halagadores mensajes.

