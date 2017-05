¿Por qué vemos tanto odio en los comentarios en redes sociales y qué refleja?

En los perfiles virtuales es muy común desahogar “nuestros malestares”; sin embargo, refleja que somos una sociedad con doble moral y que funcionamos con indirectas, explica la especialista Melissa Lemus.

Al parecer, las redes sociales han aflorado las posturas que no somos capaces de afrontar de manera abierta y directa.

“Es un espacio en donde al ser ‘mi muro’ o ‘mi usuario’ puedo escribir, colgar, poner o decir lo que quiera… seguro todos habrán visto la frase ‘a quién no le guste que me bloquee’, una actitud que generalmente no aplica de manera personal”, comenta Lemus.