Esta mujer gastó miles de dólares para convertirse en una muñeca sexual

Victoria Wild es una modelo de Letonia que sueña ser una muñeca sexual viviente, y para lograrlo ha gastado 50 mil dólares en cirugías.

Si existe una figura que es estereotipada es la reconocida muñeca Barbie, a la cual toda mujer alguna vez aspiró a ser como ella, mientras otras se esfuerzan en serlo.

“Siempre fui muy delgada y blanca. Desde pequeña todo mundo me decía que parecía una Barbie, pero yo no me sentía bien, necesitaba cambiar mi imagen”.