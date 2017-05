Mitos sobre consumir leche que quizás no conocías

Es importante que en cada etapa de la vida se consuman productos lácteos. Algunos de los beneficios de los productos derivados de la leche son sus proteínas y un alto valor biológico.

Estos productos contienen prebióticos y probióticos que son catalogados como ingredientes funcionales gracias a los beneficios que aportan a la salud. Ambos componentes potencian sus funciones cuando están juntos. Uno ayuda a fortalecer los sistemas digestivos e inmunológicos y el otro disminuye alergias en los niños.

Muchas personas dejan de consumir estos productos, ya sea por “salud” o por ser intolerantes a la lactosa.

Acá te mostramos cinco mitos que harán que vuelvas a consumir productos derivados de la leche o la leche misma. Publinews conversó con Maria José Chacon, nutricionista de Dos Pinos, quien explicó los beneficios y algunos mitos sobre este producto.

La leche engorda

La grasa de la leche no es la responsable de problemas de obesidad. Como todos los productos, consumir grandes cantidades de lácteos (leche, quesos, yogurt,etc) puede engordar. Por ello, hay que ser prudentes y disminuir a 2 o 3 porciones de lácteos al día.

Consejo

Tomar un vaso de leche

Un yogurt

Racionar el queso a una porción del tamaño de la palma de la mano

La leche es buena sólo para los niños

Se entiende que para el crecimiento de los niños es importante la lactancia materna. Pero, para aumentar la calidad de vida de un niño, adulto o una mujer embarazada, es importante consumir lácteos.

Beneficios

Desarrolla y fortalece los huesos.

Brinda elementos esenciales como vitaminas y minerales durante el proceso de gestación.

Es una fuente de nutrientes esenciales para fortalecer la alimentación diaria.

“Existen varios productos de consumo general para las personas que no quieren consumir leche como tal. Yogures, quesos, leches enteras y descremadas, entre otros, son algunos de los productos que podemos mencionar de consumo para todas las edades”, agrega Chacon.

Los suplementos son “más sanos”

Los lácteos tienen más vitaminas y calcio, dos factores fundamentales para un estilo de vida saludable. Es importante tomar en cuenta que una mínima cantidad de leche al día es buena y contribuye al sistema digestivo.

A pesar que son muy saludables, las leches vegetales no contienen las mismas propiedades que la leche de vaca.

Aunque se estima que las personas que dejan de consumirla padecen de intolerancia a la lactosa, es importante visitar a un especialista para poder suplir con productos con otros tipos de lácteos.

Combinar leche con otro ingrediente no es bueno

Muchas personas no consumen leche sola y prefieren mezclarla con frutas, chocolate o café. Esto no afecta, siempre y cuando se haga con medida y la leche sea el principal ingrediente.

Hervir la leche antes de consumirla

El consejo de las abuelitas era hervir la leche después de comprarla en el supermercado. El mito inició cuando se vendía leche fresca o cruda y había que pasteurizarla en casa.

Actualmente esto no es necesario, los procesos para ofrecer productos de calidad ha mejorado y por ello no importa si hierves o no la leche.