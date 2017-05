Black Opium Floral Shock, una fragancia para las mujeres sensuales, sofisticadas y poderosas

La nueva fragancia "Black Opium: Floral Shock" de Yves Saint Laurent ya está disponible en @perfumeriasfetiche. Es una fragancia floral inspirada en las mujeres independientes, fuertes y aventureras. #BlackOpiumShock #YSLShock #FeticheYSL #SoyFetiche

A post shared by Publinews (@publinewsguatemala) on May 18, 2017 at 5:23pm PDT