La tabaquera Philip Morris presenta alternativas "menos nocivas" para un futuro libre de humo

Para los más de mil millones de fumadores en el mundo, nuevos productos “menos nocivos” llegan al mercado, con el objetivo de un “futuro libre de humo”

La tabaquera Philip Morris International reafirma su compromiso en esa línea y en la que seguirá profundizando e invirtiendo.

Para ello, la compañía presenta una nueva plataforma web que muestra como sus nuevos productos pueden tener un impacto significativo en los fumadores adultos y en la sociedad.

We’re designing a new future for our company. Discover our vision: https://t.co/CvQ72T7VLZ #insidePMI pic.twitter.com/dgtXD2hvco

Snyder señaló que durante más de 10 años de investigación y desarrollo, hoy tienen la tecnología para hacer de estos productos una realidad.

Este dispositivo electrónico, que calienta el tabaco pero no lo quema, forma parte de esta nueva gama.

Es un producto de tabaco calentado que se lanzó a finales de 2014 y se espera que esté disponible en varias ciudades este 2017.

La empresa internacional señaló que desde 2008 han invertido “más de tres mil millones de dólares” en este tipo de alternativas al tabaco tradicional.

“Nos sentimos optimistas con relación al futuro a medida que trabajamos de manera progresiva en la transición del negocio existente de cigarrillos de PMI a alternativas potencialmente menos nocivas”, señaló Snyder.

De acuerdo con él, actualmente ya existe una buena oportunidad para mejorar la salud pública gracias a este tipo de productos, aunque para ello ha instado a “asociaciones de expertos en salud pública, a la comunidad científica y a los legisladores” a que permitan acelerar esta transición.

Para más información puedes visitar: www.pmi.com

What happens when 80,000 people commit to transforming the future of our company and being a good corporate citizen? #2017 pic.twitter.com/CrtXPqbyze

— Philip Morris Intl (@InsidePMI) 24 de enero de 2017