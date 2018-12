¡Felices fiestas!

Rápido llegamos a diciembre y en dos semanas estaremos dándole la bienvenida a un nuevo año.

Época de celebrar, convivir y reflexionar. A veces pensamos que lo más importante en esta temporada son los regalos y la parranda, sin embargo, es tiempo para hacer una pausa, compartir, buscar dentro de nosotros, evaluar la trayectoria de nuestra vida y hacer planes para mejorarla.

A muchos la incertidumbre los llena de ansiedad y miedos, sin embargo, no tenemos certeza de lo que sucederá. Claro está que tenemos que tener proyectos personales, familiares, comunitarios y de país para marcar nuestro propio destino, sin embargo, es recomendable no preocuparnos más de lo necesario y disfrutar más del momento.

Ha sido un año difícil para el país y hemos vivido situaciones tristes y de mucha frustración. Los desastres naturales como la erupción del volcán de Fuego, nos mostró que la naturaleza es algo que no podemos controlar. Además, aprendimos que debemos prevenir y atender las advertencias. Lamentamos que la economía del país esté estancada, los servicios públicos no progresen y migrar a los Estados Unidos se haya convertido en una actividad tan riesgosa.

Los temas políticos dejaron mal sabor a los guatemaltecos. Hay poca motivación para participar en el evento electoral del próximo año. Necesitamos estar convencidos de que podemos salir adelante a pesar de la corrupción y de la mala gestión pública. La única manera es participando, y no solo criticando y descalificando a los otros. Necesitamos propuestas y acciones concretas.

También evaluar nuestro desempeño en el trabajo es positivo. Una serie de cuestionamientos son útiles. ¿Di todo lo que pude? ¿Hice mi mejor esfuerzo? ¿Cómo puedo contribuir más con el equipo? ¿Qué nuevo puedo aportar el año entrante? ¿Cómo ser más creativo e innovador? Una buena forma de conocer nuestro desempeño es preguntando a los compañeros qué opinan. A veces son muy sabios sus comentarios para superarnos.

Nuestro tiempo es muy valioso para no invertirlo efectivamente. Es interesante analizar las actividades diarias. Hacer ejercicio, dormir bien, comer sano, compartir con la familia, disfrutar con sus amistades y aprender algo nuevo, no debieran faltar en su lista. Si este año no logró sus metas trazadas, se recomienda hacer un plan para el año entrante para mejorar y programar sus actividades. Usted decide su agenda. Priorice y evalúe, y mejore su calidad de vida el año entrante.

El fin de año nos sirve además para evaluar nuestro trato con los demás. Son días donde se habla de amor y paz. Ser bondadoso y ayudar al prójimo nos hace mejores personas. Si no tiene un proyecto de servicio a la comunidad o de voluntariado posiblemente es el momento de apoyar. Le dará muchas satisfacciones y lo hará más humano.

Adicionalmente es positivo profundizar en su vida espiritual y sentir la navidad. Son momentos de agradecer. Si es cristiano con mayor razón de acercarse a su iglesia. Participe en los eventos de la época: posadas, pastorelas, conciertos y servicios. Haga actividades con su familia como decorar la casa, hacer el nacimiento, poner el arbolito o cocinar juntos galletas, pasteles y tamales. Escuche música que llene su alma. Baile, ría y goce cada instante. Coma rico y disfrute de un buen ponche.

Es ocasión de sentir y festejar la vida. Deje por un lado el teléfono y comparta con la gente. También es importante cargar pilas para el siguiente año.

Muy feliz Navidad a usted y toda su familia. Un año nuevo lleno de salud, oportunidades y progreso. Mucha luz en su corazón, armonía en casa y fe en Guatemala. ¡Juntos lograremos ser un país próspero, desarrollado y en paz!