Se señala obstáculo a investidura: informe Global de Periodistas revela maniobras

Consuelo Porras Argueta es señalada de protagonizar el intento por impedir la investidura del presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

La fiscal general, Consuelo Porras Argueta, fue nombrada como el ‘personaje corrupto’ de 2023 por la Organización de Denuncia de la Corrupción y del Crimen Organizado (OCCRP, en inglés), una red global de periodistas de investigación, informó el organismo este jueves 28 de diciembre.

Porras Argueta es “una de los muchos burócratas secos que han ayudado a descarrilar la democracia”, indica la organización, en la presentación de este ‘premio’ que otorga a políticos y funcionarios públicos cuestionados de todo el mundo desde 2012.

El año pasado, el ganador del ‘personaje corrupto del año’ de la OCCRP fue el oligarca ruso Yevgeny Prigozhin por el papel que jugó en el inicio de la guerra de Rusia con Ucrania.

La OCCRP señala que el jurado, compuesto por seis periodistas, eligió a Porras Argueta por haber sido “un instrumento eficaz para destripar el Estado de derecho”, y protagonizar el intento por impedir la investidura del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

NEW: Our 2023 Corrupt Person of the Year isn’t a domineering dictator — she’s one of the many dry bureaucrats helping to derail democracy.

Step forward María Consuelo Porras, Guatemala’s attorney general and protector of the political elite. pic.twitter.com/vlc1e6Ed1h

— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) December 28, 2023