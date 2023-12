OMS eleva a alto el riesgo de expansión global del dengue

El calentamiento global está expandiendo el hábitat de los mosquitos transmisores del dengue, advirtió la OMS.

Más de 5 millones de casos de dengue han sido reportados en el mundo, entre ellos 5 mil casos mortales, advirtió hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha elevado a alto el riesgo de expansión de esta enfermedad.

El calentamiento global está expandiendo el hábitat de los mosquitos transmisores de esta infección viral, recordó en rueda de prensa la experta en arbovirus del departamento de prevención de epidemias y pandemias de la OMS, Diana Rojas. Como resultado de ello, la mitad de la población mundial, o unos 4 mil millones de personas, está en riesgo de infectarse de dengue, la enfermedad más comúnmente transmitida por mosquitos.

“La mayoría de la gente no desarrolla síntomas, pero aquéllos que sí lo hacen pueden sufrir fiebre alta, dolores de cabeza y del cuerpo, náuseas… en muchos casos se recuperan en una o dos semanas, pero en ocasiones la situación se puede agravar”, recordó la experta.

