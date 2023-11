OMS advierte que el consumo excesivo de antibióticos reduce su eficacia

La OMS estima que si no hay una intervención inmediata, la resistencia a los antibióticos podría causar hasta 10 millones de muertes anuales de aquí a 2050.

La rama europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el jueves que el consumo excesivo de antibióticos reduce su eficacia y aumenta la resistencia a estos medicamentos, un fenómeno que podría ser responsable de 10 millones de muertes anuales en el mundo de aquí a 2050.

“Si bien la RAM, la resistencia a los antimocrobianos (una categoría que incluye los antibióticos), es un fenómeno natural, el desarrollo y la propagación de las superbacterias se ven acelerados por el uso abusivo de antimicrobianos, lo que complica el tratamiento eficaz de las infecciones”, indica la OMS Europa, que abarca 53 países y se extiende hasta Asia Central.

“Todos los países de nuestra región han puesto en marcha normativas para prevenir el uso abusivo de antibióticos (…) La aplicación de estas normas permitiría resolver la mayoría de los problemas relacionados con el consumo abusivo de antibióticos”, destacó Robb Butler, responsable de la división de Enfermedades contagiosas.

La agencia de salud de la ONU, con sede en Ginebra, estima que si no hay una intervención inmediata la resistencia a los antimicrobianos podría causar para 2050 hasta 10 millones de muertes anuales.

