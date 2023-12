Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz, enfrenta nuevo proceso en Irán

Los detalles de la acusación contra la activista no fueron difundidos, pero su entorno señaló que creen que están relacionados con las actividades Mohammadi en la prisión de Evin de Teherán.

La activista iraní, Narges Mohammadi, actual Premio Nobel de la Paz y presa desde 2021, enfrenta esta semana un nuevo proceso en Irán en el que, si fuese condenada, podría ser transferida a una cárcel fuera de Teherán, informó este lunes su familia.

La mujer, de 51 años, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz en octubre pasado, “por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y su combate por promover los derechos humanos y la libertad para todos”. Este nuevo juicio comenzará el martes en un tribunal de Teherán y es el primer proceso contra Mohammadi desde que su familia aceptó en su nombre el Premio Nobel en Oslo el 10 de diciembre.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023