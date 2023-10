Activista Narges Mohammadi gana el Premio Nobel de la Paz por su lucha por las mujeres

El Comité Nobel explicó que la activista y periodista fue galardonada “por su combate contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos”.

La activista iraní, Narges Mohammadi, fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz, por su constante lucha por la libertad de las mujeres en Irán. Mohammadi, de 51 años, ha dedicado su vida a defender los derechos humanos en su país, oponiéndose al velo obligatorio o a la pena de muerte y siendo repetidamente detenida y encarcelada por ello desde hace 22 años, cuando fue detenida por primera vez.

“Su valiente lucha ha tenido un tremendo coste personal. En total, el régimen la ha detenido 13 veces, la ha condenado en cinco ocasiones y la ha sentenciado a un total de 31 años de prisión y 154 latigazos“, declaró Berit Reiss-Andersen, presidenta del Comité Nobel, explicando que fue reconocida “por su combate contra la opresión de las mujeres en Irán y su lucha por promover los derechos humanos y la libertad para todos“.

