El Salvador emitirá bonos en bitcóin en primer trimestre de 2024

El 7 de septiembre de 2021, el bitcóin comenzó a circular legalmente en El Salvador, a la par del dólar estadounidense, a instancias del presidente Nayib Bukele.

El Gobierno de El Salvador anunció esta semana que emitirá bonos bitcóin en el primer trimestre de 2024, con cuyos fondos se prevé financiar la construcción de una ciudad llamada “Bitcóin City” en el este del país.

“El bono volcán acaba de recibir la aprobación regulatoria de la Comisión de Activos Digitales. Anticipamos que el bono se emitirá durante el primer trimestre de 2024”, indicó la gubernamental Oficina Nacional del Bitcóin, orientada a administrar todos los proyectos relacionados a la criptomoneda.

🚨BREAKING NEWS🚨

The Volcano Bond has just received regulatory approval from the Digital Assets Commission (CNAD).

We anticipate the bond will be issued during the first quarter of 2024.

This is just the beginning for new capital markets on #Bitcoin in El Salvador.

🇸🇻🌋🚀

— The Bitcoin Office (@bitcoinofficesv) December 12, 2023