ONU pide volver al “espíritu” de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió el lunes a la comunidad internacional volver al “espíritu” de la Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada hace 75 años, y terminar con la actual “polarización” del mundo.

Esta declaración “ha demostrado su poder y eficacia a lo largo de las décadas”, subrayó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un acto organizado en Ginebra en presencia de representantes de Estados y defensores de los derechos humanos.

Este aniversario es “un llamamiento para volver al espíritu que llevó a cada Estado miembro a adoptar la Declaración Universal”, añadió el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. “En un momento en que hay tan poca solidaridad y tantas divisiones y visiones a corto plazo, lo veo como una llamada a superar la polarización”, afirmó.

75yrs ago, the Universal Declaration of Human Rights lit the path to justice, freedom & peace.

Today, we unite to reaffirm & act on its timeless principles.

It's time to overcome growing polarization & recognise the inherent dignity & equality of all individuals. #HumanRights75

— Volker Türk (@volker_turk) December 11, 2023