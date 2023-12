ONU condena intentos de socavar resultados electorales en Guatemala

El viernes, la fiscal Leonor Morales aseguró que las elecciones son "nulas" por supuestas irregularidades administrativas en la primera vuelta en junio, una nueva arremetida que Arévalo calificó de "golpe al corazón de la democracia" guatemalteca.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, criticó este sábado los intentos “persistentes y sistemáticos” de socavar el resultado de las elecciones presidenciales en Guatemala y pidió respetar la voluntad de los votantes.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, que debe asumir el poder el 14 de enero, se enfrentó a una ofensiva judicial desde su victoria en la segunda vuelta de las elecciones en agosto, incluidos intentos de suspender su partido, el Movimiento Semilla, y de impedir que asuma el poder.

Secretary-General @antonioguterres alarmed by developments in #Guatemala , calls for smooth transition of power in January: https://t.co/fe3HCakaxr

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) December 9, 2023