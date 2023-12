FECI presentará al TSE investigación sobre alteración de documentos en resultados electorales

El Ministerio Público no tiene la competencia para declarar nulo el proceso electoral.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), de Rafael Curruchiche, detalló por medio de conferencia de prensa que existen hallazgos con respecto a que habría existido “sabotaje” en el marco del manejo de las Elecciones Generales 2023. Esto incluiría supuestas irregularidades en el manejo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la alteración de documentos para aparentemente alterar los resultados.

Fue la agente fiscal Leonor Morales quien explicó que, en seguimiento a las pesquisas, un juzgado emitió órdenes de aprehensión contra Jorge Salvador Santos Neil, director de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por el delito de abuso de autoridad y falsedad material con agravación electoral; y contra Alejandra María Chiroy Castro, directora del Departamento de Inscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones, por el delito de abuso de autoridad.

Con respecto a los detalles del caso, reveló que durante el allanamiento realizado en septiembre pasado en el Parque de la Industria, zona 9, donde funcionaba el archivo electoral, se estableció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) incurrió en ilegalidades en el resguardo de las cajas electorales.

“El MP pudo establecer que en dichas cajas no se encontraba el documento 4 que consigna el dato de los votos obtenidos por los candidatos. También, que no había uniformidad en los formatos empleados”, indicó.

Curruchiche fue consultado sobre si con estos hallazgos se puede declarar nulo el proceso electoral que se llevó a cabo el 25 de junio pasado, a lo que replicó que el Ministerio Público no tiene esa competencia, por lo que trasladarían esa investigación a los magistrados del TSE para que sea evaluada la validez del proceso.

Irregularidades en resultados electorales

De acuerdo con el MP, entre las irregularidades que fueron encontradas en las cajas electorales que fueron secuestradas de la sede del tribunal a cargo del tema electoral hay falta de coincidencia de datos contenidos en el documento electoral, acta número 4, o acta de cierre de escrutinios; uso de formatos no legales y no oficiales, “por lo cual estas actas son nulas” para las elecciones de Presidente y Vicepresidente, diputados por listado nacional y por distrito del Congreso, corporaciones municipales y diputados al Parlacen; y que las actas 4, en su llenado por las Juntas Receptoras de Votos, no fueron llenadas como debería, así que se encuentran incompletas. Son 15 los requisitos que deben llenarse, de acuerdo con lo aprobado por el TSE, pero no se hizo.

Además, de acuerdo con el MP, se alteraron y falsearon datos de las actas 4, tachando los resultados y cambiando los resultados para que cuadrara con datos que probablemente se cargaron ilegalmente al TREP.

