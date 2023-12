Plataforma Twitch cerrará en Corea del Sur por esta razón

Twitch, que permite una interacción a tiempo real con los emisores, se había ganado una importante popularidad y una amplia presencia entre los aficionados de los videojuegos en Corea del Sur.

La plataforma de transmisiones en vivo, Twitch, anunció el miércoles el cierre de su servicio en Corea del Sur a partir de febrero 2024, debido a los altos costes del uso de la red en ese país asiático.

La empresa, propiedad de Amazon, dijo que había llegado a una situación en la que era “imposible” mantener sus operaciones en Corea del Sur, según un comunicado firmado por su consejero delegado Dan Clancy.

La firma culpó a las tarifas de uso de la red en este país, con unos costes “diez veces superior en comparación a la mayoría de otros países”. “Las operaciones de Twitch en Corea del Sur están programadas para terminar el 27 de febrero de 2024”, agregó el comunicado.

