Estados Unidos lanza una “fuerza de choque” contra el fentanilo

Según el gobierno estadounidense, los narcotraficantes, sobre todo el cartel mexicano de Sinaloa, fabrican el fentanilo con sustancias químicas procedentes de China y después lo introducen de contrabando en el país a través de la frontera con México.

El departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes una “fuerza de choque” contra el tráfico ilegal de fentanilo, semanas después de que China prometiera cooperar en la lucha contra este opiáceo sintético.

El nuevo grupo de acción “utilizará todas las herramientas a su disposición para desbaratar la capacidad de los narcotraficantes de vender este veneno en nuestro país”, afirmó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, citada en un comunicado.

Combatting the flow of deadly fentanyl into communities across the U.S. is a top priority for @POTUS and the Treasury. Our new Counter-Fentanyl Strike Force will bring our unique expertise fighting financial crime to bear against this deadly epidemic. https://t.co/3BePuk32Tv

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) December 4, 2023