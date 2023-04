EE. UU. designa a guatemalteca por facilitar compra de fentanilo

La guatemalteca está directamente relacionado con “Los Chapitos”, una referencia a los cuatro hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a dos entidades en la República Popular China (RPC) y a cinco personas, con sede en la RPC y Guatemala, por suministrar precursores químicos a carteles de la droga en México, para la producción de fentanilo ilícito destinado a los mercados estadounidenses.

En el caso de Guatemala la OFAC informó que Ana Gabriela Rubio Zea es una corredora de químicos precursores de fentanilo con sede en Guatemala que compra precursores de fentanilo en nombre de narcotraficantes con sede en México.

Rubio fue el intermediario de los 25 kilogramos del químico que se compró en nombre del Cartel de Sinaloa en México y ha utilizado sus conexiones con proveedores y fabricantes de productos químicos con sede en la República Popular China para adquirir precursores químicos de fentanilo para el Cartel de Sinaloa y para poner a los traficantes del mismo en contacto directamente con esos proveedores con sede en la República Popular China, sabiendo que estos productos químicos se utilizarían para fabricar fentanilo para distribución final en los Estados Unidos y en otros lugares.

Illicit fentanyl is responsible for the deaths of tens of thousands of Americans each year. @USTreasury will continue to vigorously apply our tools to prevent the transfer of precursor chemicals and machinery necessary to produce this drug. https://t.co/vJho01XTBI

— Under Secretary Brian Nelson