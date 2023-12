El Vaticano se solidariza con el Cardenal Álvaro Ramazzini

Otras organizaciones pro derechos humanos también han expresado su solidaridad con el Cardenal Álvaro Ramazzini en el marco de rumores de una posible orden de captura en su contra.

El Vaticano y distintas organizaciones se solidarizaron con el Cardenal Álvaro Ramazzini ante la amenaza de una orden de captura en contra del purpurado.

A través de una publicación en el portal web de información de la Santa Sede, también se indicó que La Red Clamor, la Red de Iglesias y minería y otras organizaciones pro derechos humanos, ecología y migrantes también han expresado su solidaridad con el religioso en el marco de rumores de una posible orden de captura en su contra.

En un comunicado manifestó su solidaridad ante “las graves revelaciones que se han constituido en una seria amenaza, sobre la integridad física y moral” y la posible orden de captura en contra del Cardenal Ramazzini, recientemente electo presidente de dicha organización eclesial.

Ramazzini, obispo de Huehuetenango, salió de Guatemala, el pasado 1 de diciembre, rumbo a Alemania, para “apoyar la campaña de Adveniat en favor de América Latina”; sin embargo, un día antes, el 30 de noviembre, en su programa “La Voz del Pastor” en Radio Creativa 98.1, informó que le habían llegado rumores sobre una posible demanda y orden de captura por parte del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con el Cardenal Ramazzini, un integrante de los 48 Cantones de Totonicapán le manifestó su solidaridad ante la supuesta orden de captura; sin embargo, aseguró que hasta el momento no ha sido notificado sobre dicha situación.

“No creo que si hubiera una orden de captura le avisen a uno antes, pero espero que no, porque no he cometido, ningún delito”, señaló Ramazzini y agregó que “cuando el río suena piedras trae”.

El entrevistado agregó que el Gobierno de Guatemala envió una carta al Vaticano, esta, según Ramazzini podría estar relacionadas con las posturas que ha adoptado el religioso sobre la coyuntura del país.

Ramazzini agregó que el tema se está abordando de forma diplomática y está a la espera que la carta llegue al Vaticano para conocer su contenido.

Sobre la carta enviada a la Santa Sede, el Ejecutivo indicó (sic): “Los temas de carácter diplomático, reciben el tratamiento establecido en la Constitución Política de la República respectivamente”.

