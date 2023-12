Un hombre mata a cuatro familiares, hiere a dos policías en Nueva York

Los investigadores aún no han determinado las razones de actuar del sospechoso, que parecen indicar una disputa familiar del momento.

Publicidad

Cuatro miembros de una misma familia fueron asesinados a puñaladas durante la noche del sábado al domingo en Nueva York por uno de sus parientes, que luego hirió a dos agentes de policía en el lugar antes de ser muerto a tiros, anunciaron el domingo las autoridades.

Los investigadores aún no han determinado las razones de actuar del sospechoso, que parecen indicar una disputa familiar del momento.

Watch live as NYPD executives brief the media on an ongoing investigation in Queens https://t.co/4gSTDKbXru — NYPD NEWS (@NYPDnews) December 3, 2023

Joven mata a familiares

La tragedia tuvo lugar en un barrio alejado del centro de la megaciudad, Far Rockaway, donde la policía fue llamada la madrugada del domingo por una de las víctimas, “una joven que decía que un primo iba a matar a miembros de su familia”, describió un oficial de policía, Jeffrey Maddrey.

Al llegar cerca de la residencia, dos agentes encontraron a un hombre y lo interrogaron. Luego, el hombre de 38 años los atacó y los hirió con un cuchillo, antes de que uno de los policías le disparara y lo hiriera mortalmente.

Watch live as NYPD executives brief the media on an ongoing investigation in Queens https://t.co/4gSTDKbXru

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 3, 2023

En el lugar, la policía descubrió primero a un niño de 11 años gravemente herido frente a la casa, que luego murió en el hospital. En el interior, en dos habitaciones, fueron encontradas otras tres personas fallecidas, “un niño de 12 años, una mujer de 44 y un hombre de unos 30 años”, dijo el jefe de los inspectores de la policía de Nueva York, Joseph Kenny.

Otra víctima, de 61 años, gravemente herida, fue hospitalizada. Los policías heridos también fueron hospitalizados pero sus vidas no corren peligro, según la policía.

El sospechoso, residente en el distrito del Bronx, era conocido por la policía por un caso anterior de violencia doméstica.

Publicidad