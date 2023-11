Comisión Pesquisidora recomienda retirar inmunidad a magistrados del TSE

Con tres votos a favor y dos en contra, la Comisión recomendó retirar la inmunidad a los magistrados del TSE.

Con tres votos a favor y dos en contra la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República, encargada de conocer los antejuicios contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), recomendó retirar la inmunidad a los magistrados, informó el presidente de esa Comisión, Enrique Montano.

El presidente de la Comisión, indicó que la recomendación de quitarle el antejuicio es para los magistrados que no fueron amparados provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad (CC).

#AHORA Declaraciones de Julio Enrique Montano, presidente de la comisión pesquisidora encargada de conocer los antejuicios de magistrados del TSE | Vía Dayana Rashon pic.twitter.com/fz7B3ibdiX — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 29, 2023

Montano indicó que en su caso, votó en contra de que se despoje a los magistrados de su derecho de antejuicio, pues consideró que el análisis del caso se hizo en un tiempo muy corto en el que no se pudo conocer distinta información.

“Esto fue apresurado. No somos jueces, pero para emitir una opinión yo hubiera necesitado tomar una decisión porque siento que los derechos de las personas pueden ser violados. Hubo mucha papelería que yo pedí y por el tiempo no me lo pudieron entregar”, expresó.

La solicitud de retiro de inmunidad fue presentada por la Fiscalía de Delitos Administrativos, por supuestas irregularidades en la adquisición del programa de TREP, por un monto estimado de Q148 millones.

El ente investigador sostiene que el supuesto fraude se cometió porque los funcionarios denunciados, autorizaron la adjudicación y suscripción del contrato de adquisición del programa por Q148 millones, mientras la segunda oferta era por Q113 millones, que además, incluía hardware operativo y la infraestructura de telecomunicaciones.

En tanto los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes se habrían cometido al no permitir una supervisión independiente del programa y según el MP con ello los magistrados omitieron una función propia de su cargo que era verificar si dicha plataforma cumplía los requisitos para la transmisión de los resultados preliminares.

