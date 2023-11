Nace cría de rinoceronte de Sumatra, especie en peligro de extinción

Se estima que la población de rinocerontes de Sumatra no llega a los 80 ejemplares en las islas de Sumatra y Borneo, en Indonesia.

Una cría de rinoceronte de Sumatra nació en el oeste de Indonesia, dijeron autoridades el lunes, algo poco habitual para esta especie en peligro de extinción, de la que solo quedan unas decenas de ejemplares.

La rinoceronte hembra llamada Delilah dio a luz a una cría, un macho todavía sin nombre, de 25 kilogramos, en el Parque Nacional Way Kambas, de Sumatra, durante el fin de semana, indicó la ministra de Medioambiente y Bosques, Siti Nurbaya. Es la quinta cría nacida en un programa de semilibertad en este parque, donde vive una manada de diez ejemplares, añadió la funcionaria.

A Sumatran rhino has been born in western Indonesia, a rare sanctuary birth for the critically endangered animal.

The International Union for Conservation of Nature estimates the population of Sumatran rhinos to number less than 80 on Sumatra and Borneohttps://t.co/W4Z7bwL385 pic.twitter.com/aSBNwCWhkB

