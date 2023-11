Kim Jong Un revisa fotos de “regiones objetivo”, tomadas por satélite espía

El material incluye imágenes de Seúl y de otras ciudades.

Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, revisó imágenes tomadas por el primer satélite de espionaje del país, de “importantes regiones objetivo” en Corea del Sur, como la capital Seúl o ciudades con bases militares estadounidenses, afirmó el sábado la prensa estatal.

Después de dos intentos fallidos, Pyongyang puso esta semana en órbita su primer satélite de espionaje militar, que mejorará su capacidad de recoger inteligencia y datos que pueden ser cruciales en un eventual conflicto con Seúl.

La prensa estatal norcoreana aseguró que horas después del lanzamiento del martes, Kim ya estaba inspeccionando imágenes de bases militares estadounidenses en Guam.

