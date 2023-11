Estados Unidos apoya quienes exigen que Arévalo asuma la presidencia

El Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian A. Nichols, volvió a pronunciarse este sábado respecto a la situación política de Guatemala, asegurando que su gobierno apoya a quienes exigen que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma el cargo el 14 de enero.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, aseguró que Estados Unidos está con el pueblo de Guatemala y apoya sus exigencias.

Además, calificó de “malicioso” el pedido de retiro de inmunidad planteado por el Ministerio Público contra Arévalo, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, entre otros funcionarios.

The United States stands with the Guatemalan people who demand that their elected president take office. We condemn @MPguatemala‘s malign request to strip President-elect @BArevalodeLeon, Vice President-elect @KarinHerreraVP, and others of their immunity. -BAN

