“Estamos alistando” sanciones contra guatemaltecos, asegura Nichols

"Los allanamientos de hoy del Ministerio Público y otros esfuerzos encaminados para socavar la democracia en Guatemala son inaceptables", dijo en un mensaje el funcionario estadounidense.

El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Brian A. Nichols, a través de sus redes sociales oficiales, mencionó que su país se encuentra “alistando” sanciones en contra de “aquellos que intenten interferir con una transición pacífica al presidente Bernardo Arévalo” y que además, “enfrentarán las consecuencias”.

Today’s raids by @MPGuatemala & other ongoing efforts to undermine democracy in Guatemala are unacceptable. Those who attempt to interfere w/ a peaceful transition to President-elect @BArevalodeLeon will face consequences. My interview w/ @VozdeAmerica ➡️ https://t.co/jBvDogRXfL

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) November 16, 2023